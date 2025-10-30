Best Body Oils: शरीर की इन 5 तेल से करें मालिश, चमक उठेगी बॉडी, अंग-अंग को मिलेगा फायदा

Best Body Oils: आजकल की भागदौड़, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और प्रदूषण के चलते सेहत के साथ-साथ त्वचा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है. ऑफिस और घर के कामकाज की व्यस्तता के चलते अक्सर सुबह के समय पर्याप्त समय नहीं होता है और हम नहाने के बाद जल्दी सोखने वाले बॉडी प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक या दो बार अपने शरीर की अच्छी और ताजा मालिश करना जरूरी है. ऐसा करने से त्वचा को पोषण मिलता है और शरीर के अंग-अंग को मजबूती भी मिलती है. चलिए आपको बताते हैं ऐसे में बेस्ट बॉडी ऑयल जिनसे शरीर की अच्छे से मालिश करने से त्वचा और बॉडी को फायदा मिलता है.

स्किन को ग्लो करने के लिए 5 बेस्ट बॉडी ऑयल

दरअसल, हेल्दी और फिट शरीर के लिए जिस तरह पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. उसी तरह त्वचा को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ऐसे में कुछ बॉडी ऑयल का उपयोग करके आप अपनी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बना सकते हैं, जो आपकी त्वचा को ग्लो करने में मदद करेंगे.

नारियल तेल एक बहुमुखी तेल है, जो त्वचा और बालों दोनों के लिए उपयोगी है. इसमें फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को नरम और चमकदार बनाते हैं. इसे थोड़ा गर्म करके लगाने से त्वचा इसे अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है.

तिल का तेल एक आयुर्वेदिक तेल है, जो त्वचा को पोषण और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं. इसे गर्म करके लगाने से त्वचा को और भी अधिक लाभ होता है.

बादाम का तेल एक हल्का और गैर-चिपचिपा तेल है, जो त्वचा को पोषण और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. इसमें विटामिन ई और जिंक होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं. इसे रात में सोने से पहले लगाने से त्वचा को अधिक लाभ होता है.

आर्गन ऑयल एक लक्जरी ऑयल है, जो त्वचा को पोषण और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं. यह तेल हल्का और गैर-चिपचिपा होता है, जिससे यह गर्म और उमस के मौसम में भी असरदार है.

सरसों का तेल एक पारंपरिक तेल है, जो त्वचा को पोषण और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं. इसे अन्य तेलों के साथ मिलाकर लगाने से इसकी खुशबू और प्रभाव बढ़ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.