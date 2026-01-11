कड़कड़ाती ठंड में भी नहीं पड़ेगी गर्म कपड़ों की जरूरत, इन 3 आसान टिप्स को करें फॉलो, स्वेटर-जैकेट नहीं पड़ेंगे खरीदने

Winter Outfit Layering Tips: सर्दी का मौसम आते ही गर्म कपड़े बाहर निकल जाते हैं. कई लोगों ठंड बहुत ज्यादा लगती है और ठंडी-ठंडी लहरों की चपेट से बचने के लिए हर कोई मोटे और भारी कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं. सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े धोना भी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा हर साल सर्दी आते ही लोग स्वेटर या जैकेट खरीदने लगते हैं, जो बहुत महंगे भी आते हैं. ऐसे में कड़कड़ाती ठंड में भी गर्म रहने और नए स्वेटर-जैकेट खरीदने से बचने के लिए आप गर्मी के कपड़े पहन सकते हैं. जिससे ठंड भी नहीं लगेगी और आपको स्वेटर-जैकेट खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसके आपको कुछ आसान टिप्स को फॉलो करना होगा.

लेयरिंग

लेयरिंग यानी कई पतली परतें अपनाएं, सही फैब्रिक चुनें जैसे ऊन, फ्लीस, थर्मल और अपनी बॉडी के मुख्य हिस्सों गर्दन, सिर, हाथ, पैर को ढकें, जिससे शरीर की गर्मी अंदर फंसेगी और आप गर्म महसूस करेंगे, भले ही कपड़े पतले हों. आप गर्मी के टी-शर्ट और टॉप पहन सकते हैं. सबसे पहले आपको थर्मल पहनना होगा जो आपकी बॉडी को गर्माहट देगा.

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कई लोग जींस भी पहनना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर जींस पैरों को ठंड से नहीं बचा पाती है, लेकिन ऐसा नहीं सर्दी में भी आप जींस आसानी से पहन सकते हैं. अगर, आपको पैरों में ज्यादा ठंड लगती है तो थर्मल इनर पजामा आपके काम आएगा. इसे जींस के नीचे पहन सकते हैं. इससे पैर ठंड से बचे रहेंगे.

सर्दियों में महिलाओं के पास वूलन कुर्तों के कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन सर्दी में गर्मी का कुर्ता नहीं पहन पातीं. ऐसे में आप ठंड में गर्मी के कुर्ते के नीचे थर्मल पहने, इससे आपको गर्माहट मिलेगी. इसके अलावा आप सूट के ऊपर स्वेटर पहन सकती हैं. थर्मल इनर से शरीर गर्म रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.