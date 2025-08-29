विज्ञापन

Teachers' Day 2025: शिक्षक दिवस पर गिफ्ट में देना चाहते हैं कुछ खास तो यहां से ले लीजिए आइडिया, खुश हो जाएंगे टीचर 

Teachers' Day Gift Ideas: टीचर्स डे पर बच्चे अपने अध्यापकों को कुछ ना कुछ गिफ्ट में देना पसंद करते हैं. यहां जानिए टीचर्स को देने के लिए सबसे सरल और अच्छे गिफ्ट कौनसे हैं. 

Useful Gifts For Teachers: टीचर को खुश करने के लिए यहां से लें गिफ्ट आइडिया. 

Teachers' Day 2025: हर साल भारत 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाता है. यह दिन दार्शनिक, शिक्षाविद, राजनेता और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है. यह दिन सभी शिक्षकों को सम्मान देने का दिन है. कहते हैं गुरु वह दीपक है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है. गुरुओं का बच्चों का भविष्य निखारने में जो योगदान है उसकी तुलना दुनिया की किसी और चीज से की ही नहीं जा सकती है. इन्हीं गुरुओं (Teachers) को समर्पित है शिक्षक दिवस. इस दिन बच्चे खासतौर से अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं और उन्हें थैंक्यू कहते हैं. बच्चों का यही प्यार शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है. बच्चे अपनी पॉकेट मनी से ये गिफ्ट लेते हैं तो ऐसे में यहां जानिए टीचर्स को देने के लिए कुछ सस्ते, काम के और उन्हें बेहद पसंद आने वाले गिफ्ट्स कौन-कौनसे हैं. कई गिफ्ट्स बच्चे हाथ से भी बना सकते हैं. 

टीचर्स डे पर देने के लिए गिफ्ट आइडिया | Teachers' Day Gift Ideas 

टाइम टेबल चार्ट 

टीचर्स का टाइम टेबल सभी बच्चों के पास होता ही है. ऐसे में आप टीचर के लिए टाइम टेबल चार्ट बना सकते हैं. किसी मोटी और आसानी से कैरी की जाने वाली शीट पर सुंदर और साफ राइटिंग में टाइम टेबल बनाएं. चाहे तो कलरफुल भी बना सकते हैं. टीचर यह देखकर खुश होंगे. 

चॉक और डस्टर के लिए हॉल्डर 

किसी बॉक्स को सजाकर टीचर को दिया जा सकता है. इस बॉक्स में टीचर आसानी से चॉक और डस्टर कैरी कर सकते हैं. इससे टीचर का बैग भी गंदा नहीं होगा. 

हैंडमेड पेंटिंग या कार्ड 

टीचर्स को बच्चों से गिफ्ट्स लेना या फिर बच्चों के पैसे खर्च करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में बच्चे अपने टीचर को हाथों से कोई पेंटिंग या फिर कार्ड (Teachers' Day Card) बनाकर दे सकते हैं जिसे टीचर अपने पास संझोकर रख सकते हैं. 

 पेन हॉल्डर 

पेन हॉल्डर बाजार से भी खरीदे जा सकते हैं या फिर इन्हें खुद हाथों से बनाया जा सकता है. बोतल को काटकर या फिर किसी कार्डबोर्ड से सुंदर और टिकाउ पेन हॉल्डर बना सकते हैं. 

शीट फॉल्डर 

टीचर्स के पास कभी बच्चों का कभी कोई तो कभी कोई और टेस्ट चेक होने के लिए आता ही रहता है. ऐसे में शीट्स रखने के लिए फॉल्डर्स लेकर टीचर को दिए जा सकते हैं. ये फॉल्डर 10-20 रुपए के ही आते हैं. 

