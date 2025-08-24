किस विटामिन की कमी से चक्कर आता है?

Vitamin Deficiency: चक्कर आने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं. स्वस्थ और हट्टे-कट्टे दिखने वाले व्यक्ति को भी चक्कर आ सकते हैं तो कमजोरी भी चक्कर आने (Dizziness) की वजह बनती है, वहीं प्रेग्नेंसी के दौरान भी महिलाएं आए दिन चक्कर आने की दिक्कत से दोचार होती हैं. लेकिन, चक्कर आने की वजह शरीर में विटामिन की कमी भी हो सकती है. यहां उसी विटामिन की जिक्र किया जा रहा है. जानिए कौनसा है यह विटामिन जिसकी शरीर में कमी हो जाए तो चक्कर आने लगते हैं. साथ ही, जानिए इस विटामिन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है.

किस विटामिन की कमी से चक्कर आते हैं?

विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency) से चक्कर आ सकते हैं. इस विटामिन की कमी से न्यूरोसाइकाइट्रिक और हेमाटोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं. चक्कर आना और सही तरह से नींद ना आना शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण हो सकता है. इस विटामिन की कमी से अनीमिया हो सकता है जिससे रक्त ऑक्सीजन को यहां से वहां शरीर में नहीं ले जा पाता और नर्व डैमेज होने लगती है. ऐसे में चक्कर आने के अलावा त्वचा का पीला पड़ना, हाथ-पैरो में झनझनाहट और कमजोरी भी महसूस हो सकती है.

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए खानपान में अंडे शामिल किए जा सकते हैं. अंडे का पीला भाग खासतौर से विटामिन बी12 का अच्छा स्त्रोत (Vitamin B12 Source) है.

मछली से भी शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन बी12 मिल सकता है. मछली जैसे साल्मन, सार्डिन्स और टूना विटामिन बी12 की अच्छी स्त्रोत होती है.

दूध और दूध से बनने वाली चीजें जैसे पनीर और दही से भी विटामिन बी12 मिलता है. इससे मेंटल हेल्थ सही रहती है और मूड स्टेबल रहने में मदद मिलती है.

चिकन और लीन मीट प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनसे शरीर को विटामिन बी12 भी मिलता है.

विटामन बी12 फोर्टिफाइड सीरियल्स को भी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है.

विटामिन डी (Vitamin D) हड्डियों और मसल्स को मजबूती देता है और शरीर की कमजोरी को दूर करता है. कमजोरी के कारण चक्कर आ सकता है. ऐसे में विटामिन डी की कमी से अगर कमजोरी होती है तो व्यक्ति को चक्कर आ सकता है. इसीलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करके चक्कर आने (Chakkar Aana) की दिक्कत भी दूर हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.