चेहरे पर जम गई है मैल तो टमाटर को करिए फेस पर अप्लाई

जिन लोगों की स्किन बहुत तैलीय है उन्हें टमाटर जरूर चेहरे पर लगाना चाहिए.

Tomato for face tanning : अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है तो फिर आपको उससे छुटकारा पाने के लिए तुरंत कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए नहीं तो बीतते दिनों के साथ त्वचा और खराब होगी. इस लेख में हम आपको टमाटर (Way to apply tomato on face) के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी डल स्किन को आसानी से निखार सकती हैं. आइए जानते हैं किन तरीकों से टमाटर को फेस पर लगाने से डेड स्किन निकल आएगी.