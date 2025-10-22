दिन भर थका-थका रहता है शरीर, एक्सपर्ट ने बताए 3 योगासन, टेंशन की हो जाएगी छुट्टी

Stress Relieving Yoga: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हर किसी का साथी बन गया है. काम की डेडलाइन, परिवार की जिम्मेदारियां और रिश्तों का दबाव आदि बहुत कुछ हमारे मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डालते हैं. जिसके चलते तनाव बढ़ने लगता है और फिर धीरे-धीरे शरीर कई बीमारियों का शिकार भी होने लगता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जब व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और कोई भी काम सही से नहीं कर पाता. फरवरी 2024 में आई एक स्टडी के मुताबिक, लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव दिमागी कार्यक्षमता पर भी असर डालता है. ऐसे में तनाव को दूर करने के लिए कुछ योग आसान आपकी मदद कर सकते हैं.

अंतरराष्ट्रीय योग गुरु और अखंड योग संस्थान के संस्थापक डॉ. योगऋषि विश्वकेतु के मुताबिक, आपकी सांसें आपके पूरे सिस्टम को हील कर सकती हैं और उसे बेहतर बना सकती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक, सही तरीके से सांस लेना न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि काम की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी बढ़ाता है. चलिए आपको बताते हैं तनाव को दूर करने के लिए असरदार उपाय कौन से हैं, जिन्हें घर पर आसानी से किया जा सकता है.

लंबा एक्सहेल यानी धीमी सांस छोड़ने की तकनीक

4 काउंट में सांस अंदर लेना और 6 काउंट में बाहर छोड़ना पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे दिल की धड़कन सामान्य होती है और मन शांत रहता है. यह तरीका खासतौर पर ऑफिस या तनाव भरे माहौल में राहत देता है. इसे करने के लिए आराम से बैठें, आंखें बंद करें और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें. इसके बाद 2–3–4 तक गिनते हुए सांस अंदर लें, फिर 2–3–4–5–6 तक गिनते हुए बाहर छोड़ें.

यह एक डायनेमिक एक्सरसाइज है, जो दिमाग को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है. कपालभाति करने के लिए रीढ़ सीधी रखकर बैठें, हथेलियां पेट पर रखें. तेजी से सांस बाहर छोड़ें और साथ ही पेट को अंदर की ओर खींचें. सांस अंदर अपने आप चली जाएगी. धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं और ध्यान सिर्फ सांस छोड़ने पर रखें.

यह तेज गति वाली नाड़ी शोधन प्रक्रिया है, जो दिमाग के दोनों हिस्सों में संतुलन लाती है, एनर्जी बढ़ाती है और मन को स्पष्ट करती है. अगर बेचैनी या चिंता हो, तो इसे धीरे गति में करने से तुरंत राहत मिलती है. दाएं हाथ से दाहिना नथुना बंद करके बाएं से सांस बाहर छोड़ें, फिर बाएं नथुना बंद कर दाएं से सांस छोड़ें. एक नथुने से सांस अंदर लें और दूसरे से बाहर छोड़ें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.