ड्राई और डैमेज बालों से हैं परेशान, माधुरी दीक्षित ने शेयर किया अनोखा हेयर मास्क, मजबूत और चमकदार होंगे बाल

Banana Hair Mask: आजकल के समय में कम उम्र में ही बाल कमजोर, ड्राई और झड़ने लगे हैं. हालांकि चमकदार, मुलायम और घने बालों की चाहत हर महिला रखती है, लेकिन बदलते मौसम का असर बालों पर भी पढ़ता है. कभी बारिश में बाल उलझ जाते हैं, तो कभी गर्मियों में रूखे हो जाते हैं और सर्दियों में अपनी चमक खो देते हैं. इसके अलावा हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल युक्त शैंपू और कंडीशनर बाकी बची कसर भी दूर कर रहे हैं. ऐसे में प्राकृतिक उपाय सबसे सुरक्षित और कारगर होते हैं. बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने बालों की देखभाल के लिए एक अनोखा हेयर मास्क बताया है, जो पूरी तरह से घरेलू और केमिकल-मुक्त है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर बालों की सुंदरता का राज खोला है. दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने की सामग्री हमारी रोजमर्रा की रसोई में आसानी से मिल जाती है. इस उपाय को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके फायदे भी बताए हैं. चलिए आपको बताते हैं माधुरी दीक्षित का यह हेयर मास्क कैसे तैयार करें और यह बालों के लिए इतना कारगर क्यों है.

अक्सर केले को ज्यादा पक्का हो जाने पर फेंक दिया जाता है, लेकिन यही पक्का केला आपके बालों के लिए बहुत असरदार हो सकता है. केले में मौजूद प्राकृतिक तेल और पोटैशियम बालों को गहराई से नमी प्रदान करते हैं. इससे रूखे और बेजान बाल मुलायम बनते हैं और उनकी चमक लौट आती है. माधुरी के मुताबिक, केला बालों को बिना उलझे कंघी करने में आसान बनाता है. नियमित उपयोग से बालों की संरचना में सुधार होता है और उनका टूटना कम होता है.

दही को बालों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक कंडीशनर माना जाता है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प से मृत कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है. यह बालों की जड़ों को पोषण देता है और बालों का झड़ना कम करता है.

शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों की प्राकृतिक रूप से रक्षा करते हैं. ये स्कैल्प में बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण को कम करते हैं और स्कैल्प को साफ रखते हैं. माधुरी के नुस्खे के अनुसार, शहद बालों में प्राकृतिक चमक लाता है और रूखापन कम करता है. इसके साथ ही शहद बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक नमी बनाए रखता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है.

एक कटोरी में एक पका हुआ केला मैश करें. दो बड़े चम्मच दही और एक बड़ा चम्मच शहद मिलाकर एक चिकना पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं और लगभग 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर अपने बालों को किसी माइल्ड हर्बल शैम्पू से धो लें. हफ्ते में एक बार इस मास्क को लगाने से कुछ ही हफ्तों में बालों में फ़र्क दिखने लगेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.