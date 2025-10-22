फेस पर चाहिए इंस्टेंट ग्लो? अपनाएं Soha Ali Khan का बताया हुआ ये 2-मिनट होममेड फेस पैक, निखार देख खुद रह जाएंगे हैरान!

2 minute homemade facepack by Soha Ali Khan: दिवाली के त्योहार की भाग-दौड़, मिठाइयां, तेल-मसाले वाले खाने का असर हमारी स्किन पर दिखने ही लगता है. ऐसे में त्वचा की क्लींजिंग काफी जरूरी हो जाती है. इसी को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने घर में आसानी से मिलने वाली और नैचुरल चीजों से एक 2-मिनट का होममेड फेस पैक शेयर किया है. सोहा का मानना है कि नेचुरल क्लींज और ग्लो के लिए ये होममेड फेसपैक काफी ज्यादा असरदार है. अगर आप भी अपने चेहरे की खोई हुई चमक वापिस पाना चाहते हैं, तो सोहा का बताया हुआ ये फेसपैक बनाकर इस्तेमाल करें. इसके बाद का निखार देखकर आप भी खुद हैरान रह जाएंगे.

फेस पैक बनाने के लिए सामग्री

2 चम्मच बेसन

1 चम्मच हल्दी

1 चम्मच चंदन

2 चम्मच दही

1 चम्मच शहद

एक कटोरी में बेसन, हल्दी, चंदन, शहद को अच्छे से मिला लें. इसमें आप गुलाब जल की कुछ बूंदे भी डाल सकती हैं. इन सामग्री को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को अपनी स्किन पर 10 से 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद आप मसाज करते हुए इसे ठंडे पानी से धो लें. इससे स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है और रेडनेस भी कम हो जाती है.

सोहा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 'पिछले कुछ दिनों की पार्टी और त्योहारों की मस्ती के बाद मेरी त्वचा को देखभाल की जरूरत थी. मैंने किचन में एक बहुत ही आसान फेस पैक बनाया, जो हम सभी के पास मौजूद साधारण, साफ और आसान सामग्रियों से बना है... इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसे लगाए रखने में 15 मिनट. आपके पति को पलक झपकते ही पता भी नहीं चलेगा. यह नैचुरली रूप से त्वचा को साफ करने और निखारने के लिए वाकई कारगर है!'

सोहा ने यह भी बताया कि 'यह तुरंत चमक देता है, रेडनेस को शांत करता है और सेंसेटिव त्वचा को भी परेशान नहीं करता. इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें. मैंने शहद का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरी जॉलाइन पर कुछ परेशान करने वाले दाग हैं, और इससे मेरी सेंसेटिव स्किन को कोई परेशानी नहीं हुई.'

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.