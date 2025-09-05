बालों में प्याज लगाने के फायदे और नुकसान | Benefits and side effects of onion for hair

Onion Juice for hair: आजकल बालों की देखभाल के लिए लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. इनमें प्याज का रस काफी मशहूर है. आपने भी अक्सर सुना होगा कि प्याज बालों के लिए बेहद फायदेमंद होती है और इसे लगाने से खासकर हेयर ग्रोथ में मदद मिल सकती है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई प्याज बालों के लिए अच्छी होती है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बालों में प्याज लगाने के फायदे-नुकसान, सही इस्तेमाल और गलतियों के बारे में बताया है.

डॉक्टर जैदी बताते हैं, प्याज में सल्फर (Sulfur) भरपूर मात्रा में होता है, जो केराटिन यानी बालों के प्रोटीन को मजबूत करता है. इसमें मौजूद क्वेरसेटिन (Quercetin) स्कैल्प की इंफ्लेमेशन को कम करता है. प्याज में एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो डैंड्रफ और फंगल इंफेक्शन से बचाते हैं. इन तमाम कारणों के चलते प्याज का रस कुछ हद तक बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर सकता है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर आगे बताते हैं, ज्यादातर लोग प्याज को पीसकर या उसका कच्चा रस निकालकर सीधे सिर पर लगा लेते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है. कच्चे प्याज का रस स्कैल्प में जलन, खुजली और लालपन पैदा कर सकता है. इससे बालों को फायदा मिलने की बजाय नुकसान भी हो सकता है.

सही तरीका है फर्मेंटेशन (Fermentation). डॉक्टर बताते हैं, प्याज के रस को 72 घंटे यानी तीन दिन तक फर्मेंट होने दें. इससे इसका पीएच बैलेंस हो जाता है और पोषक तत्व और ज्यादा असरदार हो जाते हैं. इसके बाद इस रस को स्कैल्प पर लगाएं.

वहीं, और बेहतर नतीजों के लिए डॉक्टर प्याज के रस में रोजमेरी ऑयल मिलाने की सलाह देते हैं. इसके लिए फर्मेंट हुए प्याज के रस में 4-5 बूंद रोजमेरी ऑयल डालें. डॉक्टर बताते हैं, कई रिसर्च में साबित हुआ है कि रोजमेरी ऑयल बालों के झड़ने को रोकने में दवाइयों जितना असरदार है, साथ ही इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं. ऐसे में फर्मेंटेड प्याज का रस और रोजमेरी ऑयल मिलाकर स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें. इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर हल्के शैंपू से धो लें. हफ्ते में दो बार यह प्रक्रिया 4-6 हफ्तों तक करें. इससे बाल मजबूत, घने और स्वस्थ हो सकते हैं.

