क्या गीले होने पर बालों में कंघी करना ठीक है? Hair Expert से जानें गीले या सूखे, बालों में कंघी कब करनी चाहिए

Hair Care Tips: हर कोई चाहता है कि उनके बाल हमेशा हेल्दी रहें और कम टूटें. इसके लिए लोग हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं. जैसे- बालों के लिए सही शैंपू चुनना, सही हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना, बालों के लिए सही सप्लीमेंट लेना आदि. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बालों को कंघी करने का तरीका भी बेहद मायने रखता है? गलत तरीके से कंघी करने से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, साथ ही हेयर फॉल की परेशानी बढ़ सकती है. हम अक्सर नहाने के बाद जल्दी-जल्दी बाल सुलझाने के लिए गीले बालों में ही कंघी करने लगते हैं. लेकिन क्या यह सही है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, गीले या सूखे, कैसे बालों में कंघी करना चाहिए, ये आपके हेयर टाइप पर निर्भर करता है. जैसे-

अगर आपके बाल सीधे (Straight) हैं, तो गीले बालों में कंघी करना नुकसानदायक हो सकता है. डॉक्टर सरीन बताती हैं कि जब बाल गीले होते हैं, तो उनकी जड़ें कमजोर होती हैं और उस समय कंघी करने से बाल आसानी से टूट सकते हैं. इसलिए स्ट्रेट बालों को थोड़ा सूखने दें. जब बाल हल्के-हल्के ड्राई हो जाएं यानी न पूरी तरह गीले हों, न पूरी तरह सूखे, तब एक मोटे ब्रिसिल वाले कंघे से धीरे-धीरे सुलझाएं. इससे बालों में फ्रिज कम होगा और टूटने की संभावना भी घटेगी.

वहीं, अगर आपके बाल कर्ली (Curly) हैं, तो नियम उल्टा है. डॉक्टर सरीन बताती हैं कि कर्ली बालों को हमेशा गीले होने पर ही कंघी करनी चाहिए. क्योंकि जब ये सूख जाते हैं, तो बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और कंघी करने से टूटने लगते हैं. गीले बालों में कंडीशनर या सीरम लगाकर मोटे ब्रिसिल वाले कंघे से धीरे-धीरे सुलझाना सबसे अच्छा तरीका है. इससे कर्ल्स का शेप भी बना रहता है और बाल डैमेज भी नहीं होते हैं.

डॉक्टर सरीन सलाह देती हैं कि चाहे बाल स्ट्रेट हों या कर्ली, हमेशा एक मोटे ब्रिसिल वाले कंघे का ही इस्तेमाल करें, साथ ही बहुत जोर से या तेजी से कंघी करने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.