शाहरुख खान 60 की उम्र में कैसे रहते हैं फिट और एनर्जेटिक, हर दिन करते हैं ये 1 काम, Shahrukh Khan ने खुद बताया राज

Shahrukh Khan Fitness Tips: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं. शाहरुख खान के फैंस दुनिया भर पर में मौजूद हैं. शाहरुख सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. वह 60 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और यंग लुक्स से करोड़ों फैंस को हैरान करते हैं. शाहरुख खान ने खुद ही अपनी डाइट का खुलासा किया था, उन्होंने बताया था कि वह डेली के खाने में स्प्राउट्स, ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकोली और थोड़ी मात्रा में दाल को शामिल करते हैं. यह साधारण सा खाना है और यही डाइट पैटर्न उनकी स्किन और एनर्जी का राज है.

यह भी पढ़ें:- करीना कपूर की ग्लोइंग और मुलायम त्वचा का राज, गीले नैपकिन पर लगाती हैं ये खास चीज, आप भी करें ट्राई

शाहरुख खान की डाइट

शाहरुख खान अपनी डाइट को लेकर बहुत सजग हैं. वह अपने दिन में सिर्फ दो बार भोजन करते हैं. दोपहर का भोजन और रात का भोजन. उनके भोजन में अंकुरित अनाज, ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकली और थोड़ी सी दाल होती है.

शाहरुख खान की फिटनेस का राज उनके अनुशासन और संतुलन में छुपा है. वह अपने शूट के बाद भी अपने वर्कआउट को कभी मिस नहीं करते हैं. वह रात में 2 बजे घर आते हैं और फिर वर्कआउट करने के बाद 5 बजे सोते हैं. उनकी इस अनुशासन और संतुलन की वजह से वह अपनी फिटनेस को बनाए रखने में सफल रहते हैं.

शाहरुख खान अपने सामाजिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखते हैं. वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और उनके साथ भोजन करने में भी आनंद लेते हैं. वह बिरयानी, रोटी, पराठा, घी और लस्सी जैसे अपने पसंदीदा व्यंजन का आनंद लेते हैं, लेकिन वह अपने भोजन को लेकर भी अलर्ट रहते हैं.

शाहरुख खान की फिटनेस का मंत्र बहुत ही सरल है. वह अपने दिन को नियमित रूप से व्यतीत करते हैं और अपने भोजन और व्यायाम को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं. उनके इस लाइफस्टाइल की वजह से वह अपनी फिटनेस को बनाए रखने में सफल रहते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.