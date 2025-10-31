करीना कपूर की ग्लोइंग और मुलायम त्वचा का राज, गीले नैपकिन पर लगाती हैं ये खास चीज, आप भी करें ट्राई

Kareena Kapoor Glow Skin Secret: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बढ़ते प्रदूषण के बीच चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है. त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए कई प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना हर समय संभव भी नहीं है. ऐसे में एक्ट्रेस के लिए कितना मुश्किल होता होगा, जो लाइमलाइट में बने रहने, दिन भर मेकअप में डूबे रहने और फिर भी चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनाए रखने के लिए लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी 45 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन आज भी उनके चेहरे पर वो गुलाबी चमक और आत्मविश्वास उतना ही आकर्षक लगता है. चलिए आपको बताते हैं एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए किया करती हैं.

एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में एक छोटा सा 'ब्यूटी हैक' शेयर किया है, उसने सबका ध्यान फिर से उनकी ओर खींच लिया है. घर पर ही किया जा सकने वाला उनका ब्यूटी सीक्रेट इतना आसान है कि यह हर महिला के लिए प्रेरणा बन सकता है.

गीले टिशू मास्क

करीना ने अपनी वैनिटी वैन से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह गीले पेपर टिशू को चेहरे पर लगाए बैठी नजर आ रही हैं. यह आसान उपाय मेकअप से पहले त्वचा को हाइड्रेट और तरोताजा करने का है. एक्ट्रेस के मुताबिक, अगर आप ठंडे पानी में भीगे टिशू को कुछ मिनटों के लिए अपने चेहरे पर रखें, तो आपकी त्वचा तुरंत मुलायम, हाइड्रेटेड और ताजा दिखने लगेगी. यह छोटा सा तरीका उनके मेकअप को प्राकृतिक और चमकदार बनाने में मदद करता है.

इस घरेलू नुस्खे के लिए किसी महंगी क्रीम की जरूरत नहीं है. बस एक साधारण पेपर नैपकिन और ठंडा पानी ही काफी है. पेपर टिशू को ठंडे पानी में डुबोएं, उसे गीला करें और चेहरे पर धीरे से रखें. इसे पांच से सात मिनट तक लगा रहने दें. यह मास्क त्वचा से रूखापन दूर करता है और तुरंत नमी प्रदान करता है. यह तरीका दिन भर की थकान और त्वचा पर जमी गंदगी को भी दूर करता है.

गीले टिशू मास्क के अलावा, करीना कभी-कभी अपने चेहरे पर बर्फ के टुकड़े भी रगड़ती हैं. बर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, चेहरे की सूजन कम करती है और त्वचा को तरोताजा महसूस कराती है. इतना ही नहीं, यह उपाय कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है. काम के बाद या मेकअप लगाने से पहले कुछ मिनटों के लिए चेहरे पर बर्फ रगड़ना उनकी रोजमर्रा की आदत है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.