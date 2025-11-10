गुड़ और सफेद तिल खाने से क्या होता है? डाइटिशियन से जानें सर्दियों में एक दिन में कितना गुड़ खाना चाहिए

Sesame Seeds and Jaggery Benefits: सर्दी का मौसम आते ही लोग अपने खानपान में भी बदलाव करने लगते हैं. खासकर इस मौसम में लोग तिल और गुड़ बड़े चाव के साथ खाते हैं. तिल-गुड़ का स्वाद अधिकतर लोगों को पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद से अलग ये कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए भी बेहद अच्छा होता है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं सर्दी में तिल-गुड़ खाने से सेहत पर कैसा असर होता है, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितना गुड़ खाना चाहिए और इसे खाने का सबसे अच्छा समय क्या है.

च्यवनप्राश खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? Nityanandam Shree ने बताया क्या दूध में च्यवनप्राश मिला सकते हैं

तिल-गुड़ के फायदे

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा सेक्टर 71 की डाइटिशियन वंदना राजूत ने बताया, ठंड के मौसम में तिल-गुड़ खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

डाइटिशियन बताती हैं, अगर आपको ज्यादा सर्दी लगती है, तो ऐसे में गुड़ और तिल जरूर खाएं. ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं.

गुड़ नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जो तुरंत एनर्जी देता है. वहीं, तिल में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होते हैं जो शरीर को लंबे समय तक एक्टिव रखते हैं. ठंड के मौसम में आलस का एहसास बढ़ जाता है. इसे कम करने के लिए आप रोज तिल-गुड़ खा सकते हैं और खुद को एक्टिव रख सकते हैं.

तिल कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक का उत्कृष्ट स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूती देता है. वहीं, गुड़ में आयरन और फोलिक एसिड पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और एनीमिया की समस्या को दूर करता है. अगर हल्की ठंड बढ़ते ही आपको जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ने लगती है, तो तिल-गुड़ खाएं.

गुड़ पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है. भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होतीं. वहीं, तिल में मौजूद फाइबर भी आंतों को स्वस्थ रखते हैं.

तिल-गुड़ दोनों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इन्हें खाने से आप सर्दी में बार-बार बीमार पड़ने से बच सकते हैं.

इन सब से अलग डाइटिशियन बताती हैं, तिल का तेल और बीज त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और बालों के झड़ने को रोकने में मदद करते हैं. वहीं, गुड़ में मौजूद मिनरल्स रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं जिससे चेहरे पर चमक आती है.

डाइटिशियन वंदना राजूत के अनुसार, तमाम फायदे होने के बावजूद एक दिन में लगभग 20–30 ग्राम तक ही खाएं. वहीं, तिल-गुड़ का सेवन सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के भोजन के बाद करना सबसे लाभदायक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.