सर्दी में पिएंगे गुड़ की चाय तो आपकी स्किन पर आएगा ग्लो और दाग धब्बे भी पड़ जाएंगे हल्के

Sardi me gud chai pine ke kya hain fayade : सर्दी में गुड़ की चाय पीने से न केवल शरीर को गर्मी मिलती है, बल्कि यह आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है. गुड़ में आयरन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को भरपूर पोषण पहुंचाते हैं. इसकी चाय पीने से ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) बेहतर होता है, जिससे आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो (natural glow) आता है और दाग-धब्बे हल्के (reduce dark spots of pimples) हो सकते हैं. हालांकि, अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो गुड़ की चाय पीने से पहले पैच टेस्ट करना अच्छा रहेगा, ताकि किसी भी एलर्जी से बचा जा सके.

गुड़ की चाय त्वचा के लिए कैसे है फायदेमंद

गुड़ में मौजूद विटामिन C (vitamin c) और एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants) त्वचा के दाग-धब्बे को हल्का करते हैं.

गुड़ हॉर्मोनल इंबैलेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर एक्ने और पिगमेंटेशन की समस्या कम होती है.

वहीं, यह शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे आपकी त्वचा साफ और ताजगी से भरपूर रहती है.

गुण के पोषक तत्व और इसके अन्य फायदे

गुड़ में भरपूर आयरन (iron) होता है, जो ब्लड बनाने (blood cells) में मदद करता है और एनीमिया की समस्या को दूर करता है.

विटामिन C (Vitamin C) त्वचा को निखारने और कोलेजन प्रोडक्शन (how to improve collagen production) में मदद करता है, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार नजर आती है.

हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी कैल्शियम (Calcium) भी गुड़ में पाया जाता है. ऐसे में जिन लोगों के दांत कमजोर हैं वो भी इस चाय को पी सकते हैं. इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है, और शरीर को एनर्जेटिक रखते हैं.

वहीं इसमें मौजूद फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और शरीर की एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है.

यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है. जबकि सोडियम (Sodium) शरीर में लिक्विड बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है. त्वचा के लिए जिंक भी बहुत जरूरी होता है, जो मुंहासों और अन्य स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में सहायक है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.