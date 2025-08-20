बीमार इंसान को देखकर क्या आपको भी आने लगती है ऐसी फीलिंग्स, सामने आई चौंकाने वाली रिसर्च

Immune system response: क्या आपने कभी महसूस किया है कि, किसी बीमार इंसान को देखकर अचानक हल्की बेचैनी या सतर्कता सी होने लगती है? साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम सच में अलर्ट हो जाता है.

रिसर्च कैसे की गई? (sickness perception)

स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज़ेन की इम्यूनोलॉजिस्ट सारा त्राबानेल्ली और उनकी टीम ने 248 स्वस्थ लोगों पर वर्चुअल रियलिटी (VR) टेक्नॉलॉजी के जरिए एक्सपेरिमेंट किया. लोगों को VR हेडसेट पहनाकर बीमार और स्वस्थ इंसानों के अवतार दिखाए गए. बीमार अवतार में बुखार जैसे रैश, थका चेहरा और कमजोर बॉडी लैंग्वेज थी.

दिमाग और इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया (virtual reality experiment)

जैसे ही लोगों ने बीमार अवतार देखा, उनके दिमाग ने तुरंत खास पैटर्न में प्रतिक्रिया दी.

इननेट लिम्फॉइड सेल्स (ILCs) नाम के इम्यून कोशिकाएं खून में बढ़ने लगीं.

ये वही कोशिकाएं हैं, जो असली इन्फेक्शन के दौरान एक्टिव होती हैं.

हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ बीमार चेहरा देखने पर ही सिस्टम अलर्ट हुआ, जबकि स्वस्थ चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा.

ब्रेन और इम्यून सिस्टम का कनेक्शन (beemar insaan dekhkar immune system alert)

रिसर्च में पाया गया कि बीमार चेहरा देखते ही हाइपोथैलेमस नाम का दिमागी हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ. यही हिस्सा दिमाग और इम्यून सिस्टम के बीच संदेश पहुंचाता है. इतना ही नहीं, कुछ दिमागी हिस्से वैसे ही एक्टिव हुए जैसे फ्लू वैक्सीन लेने के बाद होते हैं.

टच टेस्ट ने किया और साफ (VR research Switzerland)

एक टेस्ट में जब लोगों के चेहरे को हल्का छुआ गया और उसी समय उन्होंने बीमार चेहरा देखा था, तो उन्होंने तुरंत बटन दबा दिया. इसका मतलब था कि दिमाग पहले से 'रेडी टू रिएक्ट' मोड में चला गया था.

शरीर ऐसा क्यों करता है? (infection alert system)

ये हमारे शरीर का प्राकृतिक फाइट-या-फ्लाइट सिस्टम है. जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा (जैसे बीमारी का रिस्क) पास आ रहा है, तो वह तुरंत इम्यून सिस्टम को तैयार कर देता है. साइंटिस्ट्स के अनुसार, इंसानों में इन्फेक्शन का खतरा सिर्फ छूने से नहीं, बल्कि देखने भर से भी अलर्ट शुरू हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

