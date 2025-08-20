विज्ञापन

सेहत के लिए जहर से कम नहीं ब्रेड और ये जूस, एक्सपर्ट ने कहा- हो सकता है कैंसर

रोज़मर्रा की ब्रेड और जूस की आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. छोटे-छोटे बदलाव अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सेहत के लिए जहर से कम नहीं ब्रेड और ये जूस, एक्सपर्ट ने कहा- हो सकता है कैंसर
ब्रेड और जूस आपके लिए क्यों हो सकते हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने बताई वजह

Dangers of white bread: आजकल लोग जल्दी में नाश्ता करते हैं, अक्सर ब्रेड या जूस लेना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रोज़मर्रा की आदतें आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं? एक वीडियो में एक्सपर्ट ने बताया कि, सफ़ेद ब्रेड और पैक्ड जूस हमारी सेहत के लिए 'जहर' की तरह काम कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ब्रेड और जूस में क्या है खतरनाक (packed juice risks)

सफ़ेद ब्रेड में बहुत अधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाता है और मोटापे, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. वहीं, पैक्ड जूस ( juice aur bread khatarnak) में शुगर और प्रिज़र्वेटिव्स की मात्रा अधिक होती है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और शरीर में सूजन भी बढ़ सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

छोटे बदलाव, बड़ा असर (bread aur juice se sehat ka risk)

  • ब्रेड की जगह होल ग्रेन चुनें - होल ग्रेन ब्रेड फाइबर से भरपूर होती है और पाचन में मदद करती है.
  • जूस के बजाय ताजे फल खाएं - अगर जूस लेना ही है तो घर में ताज़ा बना लें, बिना शुगर और प्रिज़र्वेटिव के.
  • स्नैक्स बदलें - पैकेज्ड स्नैक्स की जगह नट्स और फ्रूट्स को अपनाएं.
Latest and Breaking News on NDTV

हेल्दी लाइफस्टाइल के आसान टिप्स (daily habits for wellness)

  • सुबह उठते ही 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग करें और गहरी सांस लें.
  • दिनभर पानी पीना न भूलें, हाइड्रेशन से शरीर हल्का और एनर्जेटिक रहता है.
  • खाने के समय ध्यान दें, जल्दी-जल्दी खाने से बचें.

छोटे बदलाव, जैसे ब्रेड और जूस की आदतों में सुधार, आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए बड़ा फर्क डाल सकते हैं. इन आदतों (healthy lifestyle tips) को अपनाकर आप न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा और खुशियों को भी बढ़ा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Healthy Lifestyle Tips, Dangers Of White Bread, Packed Juice Risks, Simple Health Tips, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com