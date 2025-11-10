विज्ञापन

अपनी बीवी को जरूर पढ़ाएं सद्गुरु के ये 10 अनमोल विचार, घर में नहीं होगी लड़ाइयां, रिश्ता भी होगा मजबूत

10 Sadhguru Love Quotes: आज हम आपके लिए आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं जो रिलेशन को मजबूत करने का काम करते हैं. ये आप खुद पढ़ने के साथ-साथ अपनी बीवी को भी जरूर पढ़ाएं.

सद्गुरु के 10 अनमोल विचार
Sadhguru Love Quotes: एक रिश्ता दो लोगों के प्यार और भरोसे पर ही टिका होता है. अगर दोनों में से कोई भी एक चीज डगमगा जाए तो बॉन्ड में दरार आने का खतरा बन जाता है. ऐसे में चाहे बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड हों या फिर पति-पत्नी दोनों को एक दूसरे को सही से समझना बहुत जरूरी होता है. अगर आप अपने रिश्ते में मिठास और आपसी सम्मान चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु (Sadhguru) के कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं जो रिलेशन को मजबूत करने का काम करते हैं. ये आप खुद पढ़ने के साथ-साथ अपनी बीवी को भी जरूर पढ़ाएं, इससे घर में आपसी क्लेश नहीं होगा और प्यार की रोशनी जगमगा जाएगी.

1. 'केवल वे ही लोग, जो अपने दिमाग का कचरा किनारे रख सकते हैं, वास्तव में प्रेम और करुणा के काबिल होते हैं.'

2. 'जो लोग एक दूसरे से सचमुच बहुत प्रेम करते हैं, वही लोग प्रियजन को खो देने के बाद भी हालात को शालीनतापूर्वक सम्हाल पाएंगे.'

3. 'प्रेम की गहराई को जानने के लिए आपके कम-से-कम कुछ अंश को मिटना होगा। वरना किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होगी.'

4. 'आपके प्यार करने की, लोगों तक पहुंचने की, जीवन को अनुभव करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएँ सिर्फ शरीर और मन की होती हैं.'

5. 'ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है क्योंकि वह आपसे कुछ नहीं मांगता. पर अपने पास खड़े व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है.'

6. 'अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है, तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है.'

7. "प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है. जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही होऊंगा, जैसा मैं खुद के साथ हूं।" - सद्‌गुरु

8. 'अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं. अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है, कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं.'

9. 'प्रेम की प्रक्रिया हमेशा एक मुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझन की प्रक्रिया नहीं.'

10. 'प्रेम - न तो आप सीख सकते हैं, न अभ्यास कर सकते हैं, न ही आप बांट सकते हैं. यह तो बस खिलने व पुष्पित होने जैसा है.'

