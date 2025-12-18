क्या फिटकरी के पानी से बाल धोने पर डैंड्रफ कम हो जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें जवाब

Does alum remove dandruff: डैंड्रफ यानी रूसी आजकल एक बहुत आम समस्या बन चुकी है. इससे न सिर्फ सिर में खुजली और जलन होती है, बल्कि बाल झड़ने की परेशानी भी बढ़ सकती है. डैंड्रफ होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिर की त्वचा में फंगल इंफेक्शन, ज्यादा ऑयली स्कैल्प, बहुच ज्यादा ड्राई स्कैल्प या गलत हेयर केयर रूटीन. ऐसे में कई लोग घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं. इन्हीं नुस्खों में से एक है फिटकरी के पानी से बाल धोना. माना जाता है कि फिटकरी के पानी से बाल धोने से डैंड्रफ से छुटकारा पाया जा सकता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

Minoxidil के इस्तेमाल से कितने दिनों में बाल आने लगते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें मिनोक्सिडिल कैसे लगाएं

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा की डर्मेटोलॉजिस्ट अनामिका शर्मा ने बताया, फिटकरी में एंटीसेप्टिक और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसी वजह से कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से थोड़ी राहत महसूस होती है. फिटकरी का पानी सिर की खुजली को कुछ समय के लिए कम कर सकता है और स्कैल्प को टाइट महसूस करा सकता है. इसके अलावा, यह हल्की फंगल गतिविधि को दबाने में भी मदद कर सकती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, फिटकरी का पानी डैंड्रफ का स्थायी इलाज नहीं है. डैंड्रफ की मुख्य वजह Malassezia नाम का फंगस होता है, जिसे फिटकरी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती. इसका असर केवल अस्थायी होता है और समस्या कुछ समय बाद दोबारा लौट सकती है.

अगर फिटकरी का इस्तेमाल बार-बार या लंबे समय तक किया जाए, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं. इससे सिर की त्वचा जरूरत से ज्यादा ड्राई हो सकती है, जिससे खुजली और जलन बढ़ सकती है. कुछ लोगों में लालपन या एलर्जी भी हो सकती है. साथ ही, बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं, जिससे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह देती हैं कि डैंड्रफ के लिए मेडिकेटेड एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है. Ketoconazole, Zinc Pyrithione या Selenium Sulfide वाले शैंपू फंगस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. हफ्ते में 2-3 बार सही शैंपू का इस्तेमाल करें. सिर में तेल ज्यादा देर तक न छोड़ें और खुजली होने पर स्कैल्प को बार-बार न खुजलाएं.

अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो, सिर में लालपन या मोटी पपड़ी बन रही हो, या बाल तेजी से झड़ रहे हों, तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें. ऐसे में तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.