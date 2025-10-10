विज्ञापन

सेब को छीलकर खाना चाहिए या छिलके के साथ? एक्सपर्ट ने बताया क्या है सही तरीका

Right Way To Eat Apple: सेब एक ऐसा फल है, जिसे लगभग सभी लोग खाना पसंद करते हैं और इसके फायदे भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसे खाने का सही तरीका कम ही लोग जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सेब को छीलकर खाना चाहिए या छिलके के साथ? एक्सपर्ट ने बताया क्या है सही तरीका
सेब खाने का ये है सही तरीका

हमारे शरीर को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है. सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ भी खाते हैं, उससे कई तरह के पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं. रोटी-सब्जी या दाल-चावल के अलावा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए फलों का सेवन भी जरूरी है. इसीलिए लोग रोजाना फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. सेब भी एक ऐसा ही फल है, जिसे खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन क्या आप इसे खाने का सही तरीका जानते हैं? ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि सेब को कैसे खाना चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा. 

फलों को खाने का अलग-अलग तरीका

कई फलों के साथ ये कंफ्यूजन रहता है कि इन्हें कैसे खाया जाए, कुछ लोगों का कहना है कि छिलके के साथ खाना चाहिए तो कुछ लोग इनका छिलका उतारकर खाते हैं. सेब भी ऐसे ही फलों में शामिल है, जिसे ज्यादातर लोग बिना छिले खा लेते हैं. हालांकि वेट लॉस एक्सपर्ट सुधीर आष्ट का कुछ और कहना है. उनका मानना है कि खाने को लेकर लोगों को सही जानकारी होना जरूरी है. 

चेहरे की झाइयों को लाइट कैसे करें? स्किन के डॉक्टर ने बताए 3 असरदार नुस्खे

कैसे खाना चाहिए सेब?

वेट लॉस एक्सपर्ट सुधीर आष्ट ने बताया कि सेब को हमेशा छीलकर ही खाना चाहिए. उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा, ईश्वर ने एक तरीका बनाया है, जिसमें छिलके को एक प्रोटेक्शन लेयर के तौर पर रखा जाता है. इससे बाहर के गलत एलिमेंट्स फ्रूट के अंदर या बीज तक नहीं पहुंचते हैं. कुछ चीजों के साथ मजबूरी हो जाती है कि इन्हें छिलके के साथ ही खाना चाहिए. जैसे अंगूर को आपको पूरा साबुत खाना होगा. जिन लोगों का कहना है कि सेब के छिलके में पोषक तत्व होते हैं, वो आम या केले को छिलके के साथ क्यों नहीं खाते हैं? इसीलिए हमें हमेशा फलों का पल्प खाना चाहिए. 

कैसे फायदेमंद होता है सेब?

आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे... यानी रोजाना एक सेब खाने से बीमारियों को दूर रखा जा सकता है. सेब में फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये तमाम पोषक तत्व शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं और इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं. इसीलिए रोजाना एक सेब खाने की सलाह दी जाती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Apple Benefits, Right Way To Eat Apple, Peeled Apple, Peeled Apple Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com