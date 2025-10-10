चेहरे की झाइयों को लाइट कैसे करें? स्किन के डॉक्टर ने बताए 3 असरदार नुस्खे

Pigmentation Remedies: चेहरे पर झाइयां यानी पिग्मेंटेशन आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. सूरज की किरणों, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण या गलत स्किनकेयर रूटीन के कारण चेहरे पर छोटे-छोटे भूरे या काले धब्बे बन जाते हैं. ये झाइयां चेहरे की चमक को कम कर देती हैं और स्किन को बेजान बना देती हैं. खासकर महिलाओं में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है.ऐसे में फिर वे इन्हें छुपाने के लिए मेकअप या क्रीम्स का इस्तेमाल करने लगती हैं, तो कुछ कई तरह के महंगे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं. लेकिन बावजूद इसके उन्हें अच्छे नतीजे नहीं मिल पाते हैं. अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि एक बार होने पर झाइयों को पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता है. हालांकि, कुछ खास तरीकों की मदद से ये काफी लाइट जरूर हो सकती हैं. यहां हम आपको झाइयों को लाइट करने के 3 ऐसे ही असरदार तरीके बता रहे हैं. ये खास तरीके डर्माटोलॉजिस्ट संदेश गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, कुछ नेचुरल घरेलू नुस्खे हैं जो झाइयों को हल्का करने में बहुत मदद कर सकते हैं. इन नुस्खों में कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता और ये स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं.

नंबर 1- हल्दी और दूध (Turmeric and Milk)

हल्दी में करकुमिन (Curcumin) पाया जाता है, जो स्किन से डार्ट स्पॉट्स को कम करने में असर दिखाता है और नेचुरल ग्लो देता है. वहीं, दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड (Lactic Acid) त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और टोन को समान बनाता है.

एक चम्मच हल्दी पाउडर में दो चम्मच कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक रखें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2-3 बार करने से झाइयां हल्की पड़ने लगेंगी.

आलू में मौजूद कैटेकोलेस (Catecholase) एंजाइम एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो डार्क स्पॉट्स और झाइयों को हल्का करने में मदद करता है.

एक आलू को कद्दूकस करें और उसका रस निकाल लें. इस रस को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद साफ पानी से धो लें. रोजाना ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा.

पपीता में मौजूद पपेन एंजाइम पिग्मेंटेशन कम करता है. स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, यह फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे रंगत में सुधार होता है.

पपीता को मैश कर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद पानी से धो लें.

डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक, इन तीनों घरेलू नुस्खों से आप चेहरे की झाइयों को धीरे-धीरे हल्का कर सकते हैं और स्किन का नेचुरल ग्लो वापस पा सकते हैं. हालांकि, इनके साथ कुछ खास बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है. जैसे- धूप में निकलते समय हमेशा सनस्क्रीन जरूर लगाएं, स्किन को हाइड्रेट रखें, स्ट्रेस से बचें और डाइट में हेल्दी चीजें शामिल करें. नियमित देखभाल से आपकी त्वचा साफ, चमकदार और बेदाग दिखने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.