घर पर bleach कर रही हैं तो अपनाएं ये तरीका, गलत ढंग से करने पर जल सकता है आपका चेहरा

हेल्दी लाइफ के लिए रोज करें वज्रासन, शरीर को मिलते हैं कई फायदे, जानिए कौन कौन से

घर पर कैसे करें ब्लीच | How to do bleach at home

ब्लीच लगाने से पहले चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लें. फेस पर माइल्ड फेस वॉश लगाकर ठंडे पानी से धो लेना चाहिए.

इसके बाद ब्लीच लगाएं. ध्यान रखें ब्लीच हमेशा बाल की ग्रोथ की दिशा में लगाएं. माथे, गाल और गर्दन मोटी लेयर, आंखों के नीचे और नाक के आसपास लगाने से बचें. ब्लीच की लेयर पतली होनी चाहिए. फिर 15 मिनट बाद धो लीजिए ठंडे पानी से.

इसके बाद फेस पैक लगाएं जो आपकी स्किन को आराम दे जलन से. तो ये रहे घर पर ब्लीच करने का सही तरीका.

ब्लीच जिन लोगों का फेस बहुत हेयरी होता है उसको स्किन कलर में लाने का काम करता है. आप इसे अपनी स्किन को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करें फेस पर.

ब्लीच लगाने के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए. इससे सनबर्न हो सकता है. यह फेस पर रिएक्ट कर सकता है. वहीं, धूप में निकलने से पहले सन क्रीम जरूर लगाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

छेलो शो की स्क्रीनिंग में दीपिका ने दिए स्टाइलिश पोज