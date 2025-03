आजकल लड़कियां क्यों फॉलो कर रही हैं Reverse Hair Washing ट्रेंड, क्या हैं इसके फायदे, जानिए यहां

Reverse Hair Washing Trend : हेयर केयर रुटीन (new hair care routine trend) में एक नया चलन चल पड़ा है रिवर्स हेयर वॉशिंग का. आजकल लड़कियां इसे खूब फॉलो कर रही हैं. उनका मानना है कि इस तरीके से बाल धोने (how to get spa like shiny and long hair at home) से बिना पैसे खर्च किए सैलून जैसे चमकदार बाल घर पर ही मिल सकते हैं. ऐसे में बिना देर किए आइए जानते हैं इस नए हेयर केयर ट्रेंड के बारे में विस्तार से...

रिवर्स हेयर वॉशिंग क्या है - What is reverse hair washing

आमतौर पर हम शैंपू के बाद कंडीशनर बाल में अप्लाई करते हैं, लेकिन रिवर्स हेयर वॉशिंग में पहले कंडीशनर करते हैं उसके बाद शैंपू. इसलिए इसे रिवर्स हेयर वॉशिंग नाम दिया गया है.

इस नई तकनीक से बाल धोने से स्कैल्प में जमे एक्सट्रा ऑयल और गंदगी आसानी से निकल आती है और बालों की नमी भी बनी रहती है.

कैसे करें रिवर्स हेयर वॉशिंग - How to do reverse hair washing

सबसे पहले आप बाल गीले कर लीजिए. फिर आप सिरों से लेकर लेंथ तक कंडीशनर को अच्छे से लगाना है. लेकिन स्कैल्प पर लगाने से बचें. नहीं तो बाल ऑयली हो सकते हैं. अब आप कंडीशनर को 5 से 10 मिनट लगाकर रखें. ताकि इसके पोषक तत्व बालों में अच्छी तरह अवशोषित हो जाएं. अब आप कंडीशनर के ऊपर ही शैंपू कर लीजिए. फिर आप बालों को हल्के गुनगुने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए. अंत में आप बालों को तौलिए से अच्छे से सुखा लीजिए.

रिवर्स हेयर वॉशिंग के फायदे - How to do reverse hair washing

बालों की नमी बनी रहती है.

बाल हल्के और मुलायम बनते हैं.

जिन लोगों के ऑयली स्कैल्प है, उनके लिए बेस्ट है.

बालों को उलझने से बचाता है.

इससे बालों को वॉल्यूम और बाउंस मिलता है.

किन लोगों के लिए नहीं है सही - For whom reverse hair washing not right

जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रूखे और बेजान हैं उनके लिए तो यह तकनीक ठीक नहीं है. यह तरीका बाल को और उलझा सकता है और चमक भी छीन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.