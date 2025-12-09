Relationship Tips: प्यार में ये 5 काम कर लिए तो कभी नहीं टूटेगा रिश्ता, Relationship में खुशी चाहिए तो आप भी जान लें

5 Tips to Make Relationship Strong: हर कोई चाहता है कि पार्टनर के साथ उसका रिश्ता प्यार, विश्वास और सम्मान की नींव पर मजबूत बना रहे. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम छोटी-छोटी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं जिससे रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप कभी न टूटे और न ही किसी प्रकार की दरार आए तो बुनियादी मगर बेहद जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना होगा. आज हम आपको ऐसी 5 जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर दोनों पार्टनर अपनाते हैं तो रिश्ता समय के साथ-साथ कई ज्यादा मजबूत हो जाएगा और कभी टूटेगा भी नहीं. यह जानकारी कंटेंट क्रिएटर प्रतीक जेठवा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं....

1. चीट न करें

एक रिश्ता भरोसे पर टिका होता और अगर यह गलती से भी टूट जाए तो काफी समस्या हो सकती है. ऐसे में आप कभी भी अपने पार्टनर के साथ चीट न करें. कंटेंट क्रिएटर प्रतीक बताते हैं कि अगर आपने ही अपनी मर्जी से पार्टनर को चुना है तो चीट करने की क्या जरूरत है. आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रहें.

रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर का लॉयल रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ-साथ अपने कैरेक्टर (character) के साथ लॉयल रहें. अगर आप खुद कुछ गलत करने जा रहे हैं तो एक बार सही-गलत के बारे में जरूर सोचें.

रिलेशनशिप में कभी भी आप अपने पार्टनर से झूठ न बोलें. अगर आप लॉयल हैं और चीट नहीं कर रहे हैं तो झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे में आप हर चीज अपने पार्टनर को सच बताएं, सामने वाला भी आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा.

रिलेशनशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कम्युनिकेशन (communication) है. आप कभी भी यह न सोचें कि 'मैं तो ऐसा/ऐसी ही हूं', 'उसे समझना चाहिए'. बातचीत न करने से रिश्ते में दूरियां आती हैं और टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है.

हर एक पार्टनर अपने पार्टनर से अटेंशन (attention) की उम्मीद रखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है. अटेंशन न देने से सामने वाले को बुरा और अकेला महसूस हो सकता है. ऐसे में आप अपने पार्टनर के लिए समय-समय पर सरप्राइज, डिनर डेट्स प्लान करते रहें. इससे उन्हें हमेशा अपनापन और खुशी महसूस होगी.

