हर कपल को रोज सुबह करने चाहिए ये 8 काम, Relationship Coach ने बताया हर दिन बढ़ेगा रिश्ते में प्यार

Relationship Tips: कोई भी रिश्ता प्यार और समझ के साथ-साथ और छोटी-छोटी कोशिशों से मजबूत बनता है. कई बार ये छोटे प्रयास भी रिश्ते में गहरी छाप छोड़ जाते हैं. रिलेशनशिप और मैरिज कोच आलोक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ऐसे ही कुछ प्रयासों का जिक्र किया है. रिलेशनशिप कोच कहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रोज कैसी बातें करते हैं, खासकर सुबह के समय कैसे पल बिताते हैं, उसका आपके रिश्ते पर खास असर पड़ता है. ऐसे में आप अपने लिए एक खास रूटीन बना सकते हैं.

कोच आलोक ने 8 सिंपल चीजें बताई हैं, जिन्हें आप हर सुबह अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं. वे कहते हैं, सुबह का समय ऐसा होता है जब हमारा दिमाग और दिल दोनों शांत होते हैं. इस समय पार्टनर के साथ बिताए गए पल पूरे दिन की टोन सेट कर सकते हैं. जब कपल एक-दूसरे के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते है और एक-दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं, तो उनके बीच एक खूबसूरत भावनात्मक कनेक्शन बनता है. यही कनेक्शन आगे चलकर रिश्ते में भरोसा, प्यार और समझ बढ़ाता है.

क्या करें?

दिन की शुरुआत मुस्कान से होने पर मन हल्का और पॉजिटिव महसूस करता है.

आपके मुंह से 'गुड मॉर्निंग', 'तुम अच्छे लग रहे हो' जैसी छोटी-छोटी बातें भी आपके पार्टनर को बेहद खुश कर सकती हैं.

सुबह अपने पार्टनर को हग करें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं.

यह छोटी सी आदत सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि कनेक्शन के लिए भी अच्छी है.

इससे दोनों एक-दूसरे को समझ पाते हैं और आपसी सपोर्ट बढ़ता है.

एक-दूसरे की तारीफ करने से रिश्ता और मजबूत होता है.

सुबह उठते ही फोन चलाने से बचें. इससे अलग समय रहने पर एक-दूसरे से बातें करें. इससे आपसी संवाद बढ़ता है और दिन की शुरुआत शांत होती है.

ऐसी पॉजिटिव विश भी आपके दिन को अच्छा करती हैं.

इन छोटी-छोटी आदतों से आपके रिश्ते में बड़ा बदलाव आ सकता है. बस जरूरी है कि आप हर सुबह थोड़ा-सा समय अपने पार्टनर को दें. जब दो लोग मिलकर अपने रिश्ते में निवेश करते हैं, तो उनका प्यार हर दिन बढ़ता जाता है.