सर्दियों में फ्रिज को किस सेटिंग पर चलाना सही, जानिए फ्रिज कितने नंबर पर होना चाहिए, बिजली की भी होगी बचत

Fridge Cooling Setting: अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि फ्रिज को मौसम के हिसाब से किस नंबर चलाना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों के मौसम में फ्रिज की सेटिंग क्या होनी चाहिए.

सर्दियों में फ्रिज कितने नंबर पर चलना चाहिए
Fridge Cooling Setting: हममें से ज्यादातर लोग अपने रेफ्रिजरेटर को साल भर एक ही सेटिंग पर चलाते हैं, चाहे बाहर गर्मी हो या ठंड, जबकि सर्दियों में बाहर का तापमान पहले से ही कम होता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इस मौसम में फ्रिज की सेटिंग चेंज करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि फ्रिज को मौसम के हिसाब से किस नंबर चलाना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों के मौसम में फ्रिज की सेटिंग क्या होनी चाहिए. इससे न सिर्फ फ्रिज के कंप्रेशर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि बिजली की बचत भी होगी.

सर्दी में फ्रिज की सेटिंग

दरअसल, फ्रिज का टेंपरेचर 3°C से 4°C पर रखना सबसे बेस्ट और सही माना जाता है. जिन फ्रिज में डिजिटल डिस्प्ले दिया होता है, उनमें सीधे डिग्री के हिसाब से इसे सेट किया जा सकता है. वहीं, पुरानी मॉडल्स के फ्रिज को सर्दियों में 2 या 3 नंबर की सेटिंग में चलाना चाहिए.

सर्दी में फ्रिज को कितने नंबर पर चलाएं

आमतौर पर फ्रिज में 0 से 5 या 1 से 7 तक नंबर होते हैं. ऐसे में संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठंड उतनी ही ज्यादा होगी. गर्मियों में जब बाहर का तापमान ज्यादा होता है, तो रेफ्रिजरेटर को 4 या 5 पर चलाना बेहतर होता है. वहीं, सर्दियों में जब बाहर का तापमान पहले से ही कम होता है, तो इसे 2 या 3 पर सेट करना बेहतर होता है. वहीं, पूरी तरह से भरे फ्रिज को ज्यादा सेटिंग (लगभग 3 या 4) पर सेट करना पड़ सकता है, जबकि ज्यादा खाली जगह वाले फ्रिज को 2 से 3 के बीच सेट करना सबसे अच्छा होता है.

रेफ्रिजरेटर की बिजली बचत

अपने रेफ्रिजरेटर को सही तापमान पर चलाने से आपका खाना ज्यादा देर तक ताजा रहेगा और बिजली की खपत भी कम होगी. ज्यादातर रेफ्रिजरेटर में एक डायल या डिजिटल पैनल होता है, जिससे आप ठंडक का लेवल सेट कर सकते हैं. औसत रूप से स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर प्रति दिन बिजली के 1 से 2 यूनिट (kWh) के बीच उपयोग करता है.

