घर में एक भी कॉकरोच नहीं बचेगा, इन 3 घरेलू नुस्खों को अपनाएं, कोने-कोने में छिपे बाहर निकलकर हो जाएंगे साफ

Cockroach Bhagane Ke Upay: घर में एक बार कॉकरोच आ जाए तो फिर जाने का नाम नहीं लेता. एक कॉकरोच कब अपनी बस्ती बना लेते हैं और धीरे-धीरे पूरे घर में फैल जाते हैं. बाथरूम, किचन और बेडरूम हर जगह कॉकरोच घूमते हुए नजर आते हैं. कॉकरोच खाने को खराब करते हैं और यही कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं. हालांकि, कई लोग घर में कॉकरोच को भगाने या फिर मारने के लिए बाजार से तरह-तरह की दवा लाते हैं. इससे कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद कॉकरोच आने लगते हैं. अगर, आप भी कॉकरोच से परेशान हो गए हैं, तो कॉकरोच भगाने के लिए कुछ ख़ास घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- घर से चूहों को भगाने का आसान तरीका, 1 बिस्किट भी करेगा काम, बस इस तरह करें इस्तेमाल

नीम के पत्ते

नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक है और कॉकरोचों को इसकी कड़वाहट पसंद नहीं आती. नीम के पत्तों को पीसकर पानी में मिलाकर घोल बना लें. इस घोल को उन जगहों पर छिड़कें जहां कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं. इसके अलावा घर के कोनों में बारीक पिसा हुआ नीम पाउडर भी छिड़क सकते हैं. ऐसा करने से कॉकरोच घर पर भाग जाएंगे.

कॉकरोच को पकड़ने का यह सबसे आसान और कारगर तरीका है, क्योंकि बेकिंग सोडा जहर की तरह काम करता है और चीनी उन्हें आकर्षित करती है. एक बड़ा चम्मच चीनी और एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं इस मिश्रण को एक कटोरे या छोटे बर्तन में डालकर उस जगह पर रखें जहां कॉकरोच अक्सर आते हैं. कॉकरोच चीनी की ओर आकर्षित होंगे और बेकिंग सोडा खाने के बाद असहज महसूस करेंगे.

तेजपत्ता खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन कॉकरोच इसकी तेज गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते. तेजपत्ता को हाथ में मसलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को किचन के कोने में, अलमारी में या जहां भी कॉकरोच दिखाई दें, वहां रख दें. तेजपत्ता की महक से वे आपके घर से भाग जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.