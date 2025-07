चुकंदन कच्चा या फिर पकाकर खाना चाहिए? इसे Diet में शामिल करने का क्या है सही तरीका, जानिए यहां

Chukandar khane ka sahi tarika kya hai : फोलेट, आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर अपने गहरे लाल रंग और प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. चुकंदर जड़ वाली सब्जी के रूप में भी जाना जाता है, जो रोग इम्यून पावर बढ़ाने से लेकर ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर में सुधार तक, ये हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में टाइप 2 बल्ड शुगर वाले व्यक्तियों में चयापचय संकेतकों (metabolic markers) और ब्रेन फंक्शनिंग (cognitive function) पर कच्चे लाल चुकंदर के रोजाना सेवन के प्रभावों की जांच की गई. जिसमें पाया गया कि 8 सप्ताह तक नियमित कच्चे चुकंदर के सेवन से फास्टिंग ब्लड शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c), एपोलिपोप्रोटीन B100, लिवर एंजाइम (AST और ALT), होमोसिस्टीन के स्तर और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दोनों रक्तचाप को कम करने में मदद मिली.

इसके अलावा, कुल एंटीऑक्सीडेंट क्षमता में प्रभावशाली वृद्धि और संज्ञानात्मक कार्य परीक्षणों में सुधार देखा गया. इस अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि कच्चे चुकंदर का सेवन टाइप 2 ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. हालांकि, विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि पका हुआ चुकंदर भी हेल्दी होता है. ऐसे में आइए जानें चुकंदर खाने का सही तरीका क्या है.

चुकंदर खाने का सही तरीका क्या है - What is the right way to eat beetroot

कच्चा चुकंदर एक कम कैलोरी वाली, पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाली सब्जी है, जो फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी विटामिन से भरपूर होती है.

आपको बता दें कि प्रति 100 ग्राम कच्चे चुकंदर में 43 कैलोरी, 9.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.8 ग्राम फाइबर, 6.8 ग्राम शुगर, 1.6 ग्राम प्रोटीन और 0.2 ग्राम फैट होता है.

इसमें 109 माइक्रोग्राम विटामिन B9, 4.9 मिलीग्राम विटामिन C, 325 मिलीग्राम पोटैशियम, 0.8 मिलीग्राम आयरन और 23 मिलीग्राम मैग्नीशियम भी होता है.

कच्चा चुकंदर खाने के फायदे - benefits of eating raw beetroot

कच्चा चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट, खासकर बीटालेन से भरपूर होता है, जो सूजन को कम करने और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है.

कच्चे चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट ब्लड प्रेशर कम करने और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. यह एथलीटों के लिए एक अच्छी डाइट हो सकती है.

यह भी कहा जाता है कि कच्चे चुकंदर में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है.

प्रति 100 ग्राम पके हुए चुकंदर में 44 कैलोरी, 10.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7.0 ग्राम चीनी, 2.0 ग्राम चीनी, 1.7 ग्राम प्रोटीन और 0.1 ग्राम फैट होती है. इसमें लगभग 80-100 माइक्रोग्राम विटामिन B9, 300-325 मिलीग्राम पोटेशियम, 20 मिलीग्राम मैंगनीज और 0.7-0.9 मिलीग्राम आयरन भी होता है.

Photo Credit: iStock

ऐसा कहा जाता है कि पकाने से चुकंदर में मौजूद फाइबर नरम हो जाते हैं, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है.

इसके अलावा, पकाने से पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज बरकरार रहते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य, ऑक्सीजन और मांसपेशियों के कार्य में सहायक साबित हो सकते हैं.

उबालने से फोलेट की अच्छी मात्रा बनी रहती है, जो कोशिकाओं की मरम्मत और मस्तिष्क के कार्य के लिए जरूरी है.

वहीं, चुकंदर उबालने से गर्मी के कारण कुछ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी कम हो जाते हैं, फिर भी इसमें नाइट्रेट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर सुंतिलत करने और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

चुकंदर पका खाएं या कच्चा - Eat beetroot cooked or raw

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे चुकंदर में ज्यादा पोषक तत्व, खासकर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. लेकिन पके हुए चुकंदर फाइबर को तोड़ देते हैं, जिससे ये पेट के लिए हल्के हो जाते हैं. वहीं, अगर आप इन्हें भूनते या उबालते हैं, तो इनकी प्राकृतिक मिठास बढ़ जाती है. हालांकि, कुछ पानी में घुलनशील विटामिन (जैसे फोलेट) गर्मी के कारण कम हो जाते हैं. इससे निषकर्ष यह निकलता है कच्चा चुकंदर ज्यागा फायदेमंद है.

इन 4 तरीकों से डाइट में करें चुकंदर शामिल - Include beetroot in your diet in these 4 ways

अगर आप इसे कच्चा खाने की सोच रहे हैं, तो जूस या स्मूदी में मिलाकर सेवन करें. कच्चे चुकंदर को सेब, गाजर या संतरे के साथ मिलाकर एक ताजा डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर भी सेवन कर सकते हैं. आप इसे सलाद में भी मिलाकर खा सकते हैं.

जो लोग पके हुए चुकंदर खाना पसंद करते हैं, वे चुकंदर की सब्ज़ी या स्टर-फ्राई आज़मा सकते हैं.

आप इसे पराठे की स्टफिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

चौथा तरीका है कि पके हुए चुकंदर को केक या ब्राउनी में इस्तेमाल करके भी खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.