रात में सोते समय क्या आपको भी आने लगता है पसीना, हो जाइए सावधान इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत!

Sweating at night : क्या आपको भी रात में सोते समय अचानक से पसीना आने लगता है, जिससे आपके कपड़े भीग जाते हैं और नींद में भी खलल पड़ता है, तो इसे हल्के में न लें. ये आपके शरीर में हॉर्मोनल (Hormonal changes) बदलावों के संकेत (rat me pasina kyun ata hai) के साथ किसी गंभीर बीमारी (serious disease) का लक्षण भी हो सकता है. इसी के बारे में आज का हमारा यह आर्टिकल है, जिसे आप को अंदाजा लग जाएगा रात में पसीना क्यों आता है और इसके घरेलू इलाज क्या हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं....

मेथी दाने में ये 5 चीजें मिलाकर तैयार करिए हेयर मास्क, 1 महीने में पलट जाएगी बालों की काया

रात में पसीना क्यों आता है - Why do we sweat at night?

पहला कारण तो दिल की बीमारी (heart disease) हो सकती है. इसके अलावा कैंसर (cancer) जैसी जानलेवा बीमारी का भी कारण हो सकता है, जैसे-ब्रेस्ट कैंसर (breast cancer), प्रोस्टेट कैंसर (prostate cancer), कार्सिनॉइड ट्यूमर और ल्यूकेमिया (Carcinoid tumors and leukemia). वहीं, यह लो ब्लड शुगर (low blood sugar) का भी संकेत हो सकता है. इसके अलावा रात में पसीना शरीर का तापमान बढ़ने के कारण भी हो सकता है. महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों के कारण भी रात में शरीर से पसीना आ सकता है. थायराइड भी एक कारण हो सकता है पसीना आने का. इसे हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान हॉरमोन के स्तर में उतार-चढ़ाव के कारण भी आपको रात में पसीना आ सकता है. ऐसा गर्भावस्था की पहली तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान होना आम बात है.

रात में पसीना आने की समस्या का घरेलू इलाज - Home remedies for night sweating

अगर आपको रात में पसीना आता है, तो आप रात भर ठंडा पानी पीते रहें.

बिस्तर पर जाने से पहले ढीले ढाले कपड़े पहनें, ताकि आपका शरीर स्वेटिंग से बच जाए.

रात में स्वेटिंग से बचने के लिए आप हर दिन पैदल चलिए, स्वीमिंग और साइक्लिंग करिए. ये सारे शारीरिक व्यायाम आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं.

वहीं, आप कमरे की खिड़कियां खोलकर रखें. इसके अलावा आप सिगरेट पीने से बचें या सोने से पहले व्यायाम करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.