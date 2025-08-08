Raksha Bandhan Mehndi Design: हाथों पर रचानी है सिंपल लेकिन खूबसूरत मेहंदी, तो यहां से देख लीजिए लेटेस्ट मेहंदी डिजाइंस

Raksha Bandhan 2025 Mehndi: त्योहारों पर संजना-संवरना बेहद अच्छा लगता है. रक्षाबंधन का मौका हो तो खासतौर से बहनों को हाथों पर मेहंदी (Mehndi) लगाने का शौक होता है. मेहंदी चाहे सिंपल हो या पूरे हाथ भरी, शगुन मानी जाती है. लेकिन, घंटों तक भी मेहंदी के डिजाइंस ढूंढने पर भी समझ नहीं आता कि आखिर हाथों पर कैसा डिजाइन उकेरा जाए. ऐसे में यहां आपके लिए मेहंदी के कुछ बेस्ट डिजाइन दिए गए हैं. ये डिजाइन सुंदर हैं, सिंपल हैं और बेहद यूनिक (Unique Mehendi Designs) भी हैं. इन्हें हाथों पर सजाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हाथों पर चांद उतर आया हो.

रक्षाबंधन पर लगाने के लिए मेहंदी डिजाइंस | Raksha Bandhan Mehendi Designs

हाथों पर कुछ बेहद ही सिंपल लेकिन लेटेस्ट लगाना हो तो इस मेहंदी डिजाइन को लगा सकती हैं. यह सिंपल है और बेहद यूनिक है. इस डिजाइन को लगाने पर आपको सभी से कोंप्लिमेंट्स भी खूब मिलेंगे.

हाथों के पिछले हिस्से पर इस बेल के डिजाइन को लगाया जा सकता है. इसे लगाना आसान है और इससे हाथ भी खूबसूरत नजर आते हैं.

थोड़ा भरा हुआ हाथ लगाना हो तो इस डिजाइन पर नजर डालें. मेहंदी का यह खूबसूरत डिजाइन हाथों के पिछले हिस्से पर भी लगया जा सकता है और इसे हथेली पर भी सजा सकते हैं.

इस जालीदार डिजाइन से भी आपके हाथ बेहद खूबसूरत नजर आएंगे. मेहंदी का यह डिजाइन बेहद खूबसूरत है और इससे हाथ भरे हुए भी नहीं लगते लेकिन भरे हुए होने का एहसास जरूर होता है.

बेहद ही सिंपल और संजीदा मेहंदी लगाना चाहती हैं तो इस डिजाइन पर नजर डालें. यह डिजाइन हाथ के पिछले हिस्से पर लगाया गया है और हथेली पर भी सजा सकते हैं. जिन लड़कियों को लास्ट मिनट कुछ लगाना हो उनके लिए यह डिजाइन अच्छा है.

हथेली पर लगाने के लिए यह डिजाइन भी अच्छा है. इसमें हाथों पर इस खूबसूरत डिजाइन को लगाया गया है. आप इस ट्रेंडी डिजाइन (Trendy Mehndi Design) खुद ही हाथों पर लगा सकती हैं.

मोटी कीप से लगाई गई यह अरेबिक डिजाइन की मेहंदी भी बेहद खूबसूरत है. इस तरह की मेहंदी को भी हाथों पर लगाया जाए तो रचने के बाद बेहद खूबसूरत नजर आती है.

लेटेस्ट मेहंदी ढूंढ रही हैं तो इस मेहंदी डिजाइन को देखें. पतली कीप वाली मेहंदी बेहद मिनिमलिस्ट लुक देती है. इस मेहंदी को लगाने पर हाथ बेहद खूबसूरत नजर आएंगे.

मिनिमलिस्ट लुक की यह मेहंदी भी हाथों पर बेहद खूबसूरत लगती है. इसे हाथों पर सजाकर हाथों की शोभा बढ़ जाएगी.

हाथ के पिछले हिस्से पर इस मेहंदी के डिजाइन को भी लगाया जा सकता है. इसमें उंगलियों पर डिजाइन वाला जालीदार पैटर्न लगाया गया है. साथ ही ब्रेसलेट वाला डिजाइन लगाया गया है.