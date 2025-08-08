विज्ञापन

रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन पर भाई को भी दें रिटर्न गिफ्ट, यहां से लीजिए यूनिक आइडिया, खुश हो जाएंगे भैया

Raksha Bandhan Gift Ideas For Brother: रक्षाबंधन कब है, किस मुहूर्त में भाई को राखी बांधें और राखी बांधने के अलावा भाई को रिटर्न गिफ्ट में क्या दे सकते हैं जानिए यहां. दिन बन जाएगा बेहद स्पेशल.

Raksha Bandhan Kab Hai: रक्षाबंधन पर भाई को भी दें गिफ्ट्स.

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन की विशेष धार्मिक मान्यता है. बहन और भाई के प्रेम के इस पर्व को हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस साल रक्षाबंधन कब है (Raksha Bandhan Kab Hai) और किस मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी यह बहुत सी बहनों का सवाल रहता है. साथ ही, बहनें भाई से तो गिफ्ट ले लेती हैं लेकिन उन्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या दें यह सोचती ही रह जाती हैं. ऐसे में आपके हर सवाल का जवाब यहां दिया गया है. इस साल पंचांग के अनुसार, रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जा रहा है. इस दिन भद्रा का साया नहीं होगा. राखी बांधने का शुभ मुहुर्त 9 अगस्त की सुबह 5 बजकर 35 मिनट से दोपहर 1 बजकप 24 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है. राखी बांधकर गिफ्ट लेना तो रस्म है लेकिन आप भाई को खुश करने के लिए उसे भी रिटर्न गिफ्ट दे सकती हैं. यहां से लीजिए रिटर्न गिफ्ट का आइडिया.

रक्षाबंधन पर भाई के लिए गिफ्ट | Raksha Bandhan Gift For Brother

ग्रूमिंग सेट

भाई अगर बियर्ड रखता है तो उसे ग्रूमिंग सेट गिफ्ट में दिया जा सकता है. इसमें आप ट्रिमर भी दे सकती हैं या शेविंग क्रीम और सूदिंग जैल के साथ पूरा कोंबो ले सकती हैं.

गैजेट्स

भाई को गैजेट्स (Gadgets) बेहद अच्छे लगते हैं ऐसे में उसे कोई गैजेट गिफ्ट कर दें. भाई को देने के लिए इयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच या पोर्टेबल चार्जर दिया जा सकता है.

कॉफी बनाने वाले टूल्स

भाई को अगर कॉफी बनाने का शौक हो तो उसे कॉफी बनाने वाले टूल्स दिए जा सकते हैं. कॉफी मिक्स करने वाले टूल से लेकर कॉफी परोसने वाले कप तक भाई को दे सकते हैं.

शेकर

भाई अगर जिम जाता है तो उसे शेकर दिया जा सकता है. इस शेकर में वह अपना प्रोटीन शेक बना सकता है.

स्किन केयर प्रोडक्ट्स

भाई अक्सर अपनी बहन के ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स उधार ले लेते हैं या कहें चुराकर लगाने लगते हैं. ऐसे में आप भाई को अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे सकती हैं.

