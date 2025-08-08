Raksha Bandhan Makeup Tips: रक्षाबंधन पर पाएं परफेक्ट लुक, मेकअप टिप्स से बनें सेंटर ऑफ अट्रेक्शन

Raksha Bandhan 2025: शनिवार को सावन पूर्णिमा के दिन भाई-बहन के रिश्ते का सबसे खास त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा. यह दिन भाई बहन के लिए बेहद खास होता है. बहनें इस दिन की तैयारी काफी पहले से करती हैं और अपनी ड्रेस से लेकर मेकअप (Makeup) पर पूरा ध्यान देती हैं. रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट ड्रेस और मेकअप इस दिन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है. अगर आप इस रक्षाबंधन पर अपने लुक (Raksha Bandhan Look) को खास बनाना चाहती हैं तो आपके लिए हैं ये आसान मेकअप टिप्स. चलिए जानते हैं कैसे कम समय में बिना किसी झंझट के शानदार मेकअप किया जा सकता है और रक्षाबंधन के दिन अपने लुक पर चार-चांद लगा सकते हैं.

रक्षाबंधन मेकअप टिप्स | Raksha Bandhan Makeup Tips

स्किन को करें तैयार (Prepare Your Skin)

मेकअप से पहले हमेशा स्किन को तैयार करना चाहिए. इसके लिए मेकअप से पहले फेस को साफ और फ्रेश करना जरूरी होता है. सबसे पहले फेस वॉश करें और फिर टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई करें. इससे मेकअप अच्छी तरह से सेट होगा. अब हल्का सा प्राइमर लगाकर स्किन को स्मूथ बनाएं. इससे मेकअप बहुत समय तक टिका रहेगा.

नेचुरल मेकअप बेहतर (Natural Makeup Is Better)

अधिकतर लोग दिन के समय राखी बांधते हैं इसलिए रक्षाबंधन के दिन लाइट और नेचुरल मेकअप बेहतर होता है. बेहतर होगा कि रक्षाबंधन के दिन फाउंडेशन की जगह BB या CC क्रीम का यूज किया जाए. ये फेस को हल्का और फ्रेश लुक देते हैं. अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो थोड़ा सा कंसीलर लगाएं और उसे लूज पाउडर से सेट कर लें.

फेस्टिव टच के लिए आई मेकअप (Eye Makeup)

लुक को आई मेकअप खास बनाता है. आंखों पर थोड़ा शिमर यूज कर उन्हें फेस्टिव टच दिया जा सकता है. अपनी ड्रेस से मैचिंग या गोल्डन शैडो से आंखों को खूबसूरत बनाएं. आंखों को काजल और विंग लाइनर लगाकर डिफाइन करें और मस्कारा से लुक को फाइनल करें.

नेचुरल ब्लश और हाइलाइटर (Natural Blush And Highlighters)

चीक्स पर रोज पिंक या पीच ब्लश लगाने से फेस काफी फ्रेश नजर आता है. फेस के हाई पॉइंट्स जैसे चीकबोन, नाक और ब्रो बोन को हाइलाइटर से ग्लो का टच दें. ये फिनिशिंग टच लुक में चमक और फेस्टिव फील ले आएगा.

लिप्स का भी रखें ध्यान (Take Care Of Your Lips)

मेकअप करने से पहले ही लिप्स को स्क्रब और मॉइस्चराइज कर लें. इससे लिपस्टिक काफी स्मूद नजर आएगी. लिप्स पर लिप लाइनर से आउटलाइन बनाएं और पसंदीदा ब्राइट कलर लगाएं. रक्षाबंधन के लिए रेड, पिंक या कोरल शेड्स बेस्ट रहते हैं और चाहें तो ऊपर से लिप ग्लॉस भी लगा सकती हैं.

लुक को करें लॉक (Lock Your Look)

इस मौसम में मेकअप को लॉक करना जरूरी है. मेकअप के बाद सेटिंग स्प्रे जरूर लगाएं. इससे पसीने और गर्मी में भी मेकअप खराब नहीं होगा. मेकअप को फिनिशिंग टच देने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज किया जाता है. यह फेस को फ्रेश बनाए रखता है. सेटिंग स्प्रे से पूरे दिन बाहर रहने पर भी मेकअप खूबसूरत बना रहता है.