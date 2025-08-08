रक्षाबंधन पर आप भी नजर आएंगी बॉलीवुड ऐक्ट्रेस जैसी क्लासी और ग्लैमरस, रीक्रिएट करें सेलेब्स के ये लुक्स

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर बहनों में एक अलग ही क्रेज देखा जाता है. भाइयों को राखी बांधने के अलावा वो तरह-तरह की आउटफिट्स (Outfits) पहनना पसंद करती हैं, मेकअप करती हैं, जूलरी और एक्सेसरीज भी कैरी करती हैं. ऐसे में अगर आप अपने रक्षाबंधन के लुक को लेकर कंफ्यूज है कि इस दिन क्या पहना जाए, किस तरह से मेकअप किया जाए और एक्सेसरीज में क्या ट्राई किया जाए, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 5 ऐसे सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक्स जिन्हें आप रक्षाबंधन पर ट्राई कर सकती हैं.

रक्षाबंधन पर सेलेब्रिटी इंस्पायर्ड लुक्स | Celebrity Inspired Looks For Raksha Bandhan

रक्षाबंधन के मौके पर यंग गर्ल्स वाइट अनारकली कुर्ता पहन सकती हैं जिसमें मल्टी कलर धागों से कढ़ाई की गई है. साथ में ऑर्गेंजा की चुन्नी और चूड़ीदार सलवार पहनें. इसके साथ अपने बालों को स्ट्रेट करके ओपन छोड़ें और झुमकी पहनकर लुक को पूरा करें.

अगर आपको पाकिस्तानी लिबास पहनना पसंद है तो आप खुशी कपूर (Khushi Kapoor) की तरह स्टाइलिश फारसी सलवार और शॉर्ट कुर्ता भी पहन सकती हैं. आजकल फारसी सलवार काफी ट्रेंड में है, सिल्क फैब्रिक में आप ब्राउन कलर की सलवार और पिस्ता ग्रीन कलर का स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ता बनवा सकती हैं. इसके साथ बालों को हाफ टाई करें.

रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप सलवार सूट या साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो जान्हवी कपूर की तरह इंडो वेस्टर्न लुक कैरी कर सकती हैं. उन्होंने प्लाजो पैंट के साथ बांधनी प्रिंट वेस्ट जैकेट पहना है. जूलरी में उन्होंने ट्रिपल लेयर नेकलेस पहनकर स्टाइलिश लुक अपनाया है.

आजकल जंपसूट का ट्रेंड भी काफी ज्यादा है, लेकिन वेस्टर्न में नहीं बल्कि एथनिक में. आप जान्हवी कपूर की तरह इस तरह का फ्लेयर स्ट्रैपलेस जंपसूट भी ट्राई कर सकती हैं, इससे इंडो वेस्टर्न लुक भी मिलेगा. इसके साथ आपको जूलरी कैरी करने की भी जरूरत नहीं है. आप चाहे तो एक छोटा सा नेकलेस और स्टड इयररिंग्स पहन सकती हैं.

हैवी वर्क लॉन्ग कुर्ता

अनन्या पांडे की तरह आप हैवी एंब्रॉयडरी वर्क किया हुआ पिस्ता ग्रीन कलर का लॉन्ग कुर्ता भी पहन सकती हैं. इसके साथ चूड़ीदार सलवार और बॉर्डर वर्क की हुई चुन्नी ट्राई करें. बालों में जूड़ा बनाकर गजरा लगाएं और बड़ी-बड़ी चांद बालियां पहनकर एथनिक लुक अपनाएं.