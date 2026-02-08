Propose Day Gift Ideas: प्रपोज डे पर क्या पहनें? इस दिन को यादगार बनाने के लिए गिफ्ट में जरूर दें ये चीजें

Propose Day Gift Ideas: वैलेंटाइन वीक के पहले दिन, रोज डे के अगले दिन प्रपोज डे मनाया जाता है. इस दिन को प्यार करने वाले के लिए सबसे खास दिन माना जाता है. क्योंकि यही वो दिन होता है जब आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को कहते हैं. यह वो समय होता है जब लोग अपने दिल में छुपे इमोशनस को शब्दों में बदलने की हिम्मत जुटाते हैं. प्रपोज डे अपने साथ एक अलग-सी Excitement लेकर आता है. अगर आप भी इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या पहनें और गिफ्ट में क्या दें.

प्रपोज डे पर क्या पहनें? (What to wear on Propose Day)

महिलाएं- अगर आप इस दिन चांद जैसी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो हल्के पेस्टल या फ्लोरल प्रिंट वाले कपड़े पहनें. आप कुर्ता सलवार, जींस पर कुर्ता या साड़ी को चुन सकती हैं.

पुरुष- पुरुषों को इस दिन थोड़ा हल्के रंग के सिंपल कुर्ता, हल्की सी कढ़ाई के साथ, स्लिम ट्राउजर या पायजामा पहन सकते हैं. लेकिन ये बात भी याद रखें कि आप इस दिन कहां जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. उसी के हिसाब से आउटफिट पहनें.

प्रपोज डे गिफ्ट आइडियाज- (Propose Day Gift Ideas)

1. रिंग- (Ring)

प्रपोज करने के लिए रिंग सबसे रोमांटिक गिफ्ट माना जाता है. आप सिंपल सिल्वर, गोल्ड या स्टोन वाली रिंग चुन सकते हैं.

2. ब्रेसलेट- (Bracelet)

ब्रेसलेट प्रपोज डे पर देना एक अच्छा गिफ्ट साबित हो सकता है. चाहें तो उस पर नाम या खास डेट भी लिखवा सकते हैं.

3. चेन- (Chain)

अगर आप थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए चेन एक अच्छा गिफ्ट साबित हो सकती है. इसमें आप पेंडेंट भी एड करके प्रपोज कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Happy Propose Day 2026 Wishes: प्रपोज डे पर दिल का हाल बयां करने के लिए पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक संदेश

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...