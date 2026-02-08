विज्ञापन

Happy Propose Day 2026 Wishes: प्रपोज डे पर दिल का हाल बयां करने के लिए पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक संदेश

Happy Propose Day 2026 Wishes: हर साल 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है. यह वो समय होता है जब लोग अपने दिल में छुपे इमोशनस को शब्दों में बदलने की हिम्मत जुटाते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Happy Propose Day 2026 Wishes: प्रपोज डे पर दिल का हाल बयां करने के लिए पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक संदेश
Propose Day 2026 Wishes: हर साल 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है.

Happy Propose Day 2026 Wishes: वैलेंटाइन वीक कपल्स के लिए सबसे खास दिनों में से एक है.  वैलेंटाइन वीक की शुरूआत रोज के साथ होती है. रोज के अगले दिन प्रपोज डे मनाया जाता है. इस दिन को प्यार करने वाले के लिए सबसे खास दिन माना जाता है. क्योंकि यही वो दिन होता है जब आप अपने दिन की बात अपने पार्टनर को कहते हैं. यह वो समय होता है जब लोग अपने दिल में छुपे इमोशनस को शब्दों में बदलने की हिम्मत जुटाते हैं. हर साल 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है. अगर आप किसी को पसंद करते हैं और लंबे समय से सोच रहे हैं कि कब और कैसे अपने दिल की बात कहें, तो प्रपोज डे आपके लिए वो दिन है. 

प्रपोज डे पर इन विशेज से करें अपने पार्टनर को इंप्रेस- (Happy Propose Day 2026 Wishes)

1. तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है,
क्या तुम मेरे साथ ये सफर शुरू करोगी?

हैप्पी प्रपोज डे!

2. तुम मिले जब से मुझे, हर दिन लगता है खास,
क्या तुम बनोगी मेरी जिंदगी का सबसे हसीन एहसास?

हैप्पी प्रपोज डे!

3. चलो आज ये दुनिया बांट लेते हैं,
तुम मेरे और बाकी सब तुम्हारा.

हैप्पी प्रपोज डे!

Latest and Breaking News on NDTV

4. तुम्हारी आंखों में पूरी कायनात दिखती है,
क्या इस कायनात का हिस्सा मुझे बनाओगे?

हैप्पी प्रपोज डे!

5. मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता,
पर आज कहना जरूरी है, कि
तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है.

हैप्पी प्रपोज डे!

6. सिर्फ तुम्हारे होने से ही मेरा हर दिन रोशन होता है.

हैप्पी प्रपोज डे!

7. मेरी हर मुस्कान का कारण तुम हो, 
क्या तुम मेरे साथ रहोगी?

हैप्पी प्रपोज डे!

8. तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी जैसे रंगहीन है, 
क्या तुम इसे रंगों से भरोगी?

हैप्पी प्रपोज डे!

ये भी पढ़ें- पेरेंट्स की ये छोटी सी गलती बच्चों में बढ़ा रहा है ADHD का खतरा, जानें बच्चों को मोबाइल से कैसे रखें दूर

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Happy Propose Day 2026 Wishes, Propose Day 2026, Propose Day Kab, Propose Day February 2026, Propose Day Kab Hai, Feb 6 Propose Day, Valentine Week 2026, Valentine 2026, Happy Propose Day 2026, Propose Day Wishes Live, Propose Day Wishes For Girlfriend, Propose Day Wishes For Boyfriend, Propose Day Wishes For Hushband, Propose Day Wishes For Wife, Propose Day Wishes For Love, Propose Day Wished Image, Propose Day 2026 Shayari
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com