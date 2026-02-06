वेलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज़ डे मनाने से होती है. सात दिनों के इस वेलेंटाइन वीक का दूसरा दिन होता है Propose Day. रोज़ डे के बाद बारी है साल के इस सबसे रोमांटिक दिन की. अगर आप किसी से प्यार करते हैं और प्लान कर रहे हैं कि इस वेलेंटाइन वीक आप उनके सामने अपने दिल की बात रखने वाले हैं... पर अभी तक दिल की बात नहीं कह पाए हैं, तो 8 फरवरी का दिन आपके लिए बेस्ट है. आप उन्हें अपने दिल का हाल सुना सकते हैं.

वेलेंटाइन वीक में प्रपोज डे क्यों खास है ये हम आपको बताते हैं. प्रपोज डे को आप कैसे खास बना सकते हैं और ऐसे कौन से शेर शायरी हैं, जो अगर आपके अपने साथी को भेजे तो वे आपके प्यार में इस कदर कैद होंगे कि आपसे कभी दूर नहीं हो पाएंगे.

यहां जानिए प्रपोज़ डे से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात, ताकि आपका यह दिन यादगार बन जाए.

Propose Day कब है? (When is Propose Day?)

हर साल 8 फरवरी को 'प्रपोज़ डे' मनाया जाता है. यह वेलेंटाइन वीक का दूसरा दिन होता है. यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपने क्रश या पार्टनर के सामने अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं.

प्रपोज़ डे का क्या महत्व है? (Significance of Propose Day)

प्यार महसूस करना एक बात है, लेकिन उसे शब्दों में बयां करना पूरी तरह अलग. कई लोग सालों तक सिर्फ इसलिए इंतज़ार करते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही मौका नहीं मिलता. प्रपोज़ डे हमें वह 'पुश' देता है. यह दिन डर को पीछे छोड़कर अपने जज्बातों को सामने रखने का प्रतीक है. चाहे आप पहली बार इज़हार कर रहे हों या पहले से रिलेशनशिप में हों, यह दिन आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और कमिटमेंट लेकर आता है.

क्यों मनाते हैं प्रपोज़ डे? (Why do we celebrate Propose Day?)

वैसे तो प्यार जताने का कोई एक दिन नहीं होता, लेकिन इतिहास और परंपराओं के अनुसार, फरवरी को प्यार का महीना माना गया है. प्रपोज़ डे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना है. यह दिन समाज में प्यार की स्वीकार्यता और रिश्तों की अहमियत को बढ़ावा देता है.

कैसे मनाएं प्रपोज़ डे? (How to Celebrate Propose Day)

प्रपोज़ करने का तरीका आपकी और आपके पार्टनर की पसंद पर निर्भर करता है. यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं:

1. डिनर पर जाएं : एक शांत और खूबसूरत जगह पर डिनर प्लान करें. जब माहौल खुशनुमा हो, तब अपने दिल की बात कहें.

2. पुरानी यादें : जहां आप पहली बार मिले थे, उस जगह पर जाकर पुरानी यादें ताजा करें और फिर घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज़ करें.

3. कागज पर कहें दिल की बात : अगर आप बोलकर कहने में शर्माते हैं, तो एक प्यारा सा 'Love Letter' लिखें. ये बेशक पुराना है पर यकीन मान‍िए अब तक का बेस्‍ट तरीका है.

4. सरप्राइज आउटिंग: किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां उन्हें बहुत पसंद हो, जैसे कोई हिल स्टेशन या पार्क.

गिफ्ट में क्या दें? (Gift Ideas for Propose Day)

सिर्फ प्रपोज़ करना काफी नहीं, एक छोटा सा तोहफा इस पल को और भी खास बना देता है:

अंगूठी (Ring): यह कमिटमेंट का सबसे बड़ा प्रतीक है.

यह कमिटमेंट का सबसे बड़ा प्रतीक है. पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम: आपकी साथ वाली तस्वीरों का कोलाज.

आपकी साथ वाली तस्वीरों का कोलाज. चॉकलेट और बुके: एक क्लासिक गिफ्ट जो कभी फेल नहीं होता.

एक क्लासिक गिफ्ट जो कभी फेल नहीं होता. हाथ से बना कार्ड: इसकी वैल्यू किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा होती है.



'प्रपोज़ डे' के लिए 10 बेहतरीन और नई शायरी | Top 10 Propose Day Messages | Propose Day Special Shayari

यहा 'प्रपोज़ डे' के लिए 10 बेहतरीन और नई शायरियां दी गई हैं जिन्हें आप कार्ड, व्हाट्सएप या सीधे बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं:

इज़हार-ए-मोहब्बत के लिए:

न मुझे मशहूर होना है, न मुझे मशहूर होना है,

बस तुम्हारी आँखों में बसकर चूर होना है.

मिले जो उम्र भर का साथ तुम्हारा मुझे,

तो फिर हर मुश्किल से मुझे दूर होना है.

Happy Propose Day!

उम्र भर के साथ के लिए:

तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा,

मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा.

ज़िन्दगी के हर मोड़ पर साथ मांगता हूं तुम्हारा,

क्या तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में उम्र भर रह पाएगा?

Happy Propose Day!



सच्चे अहसास वाली शायरी:

Text यहां से कॉपी कर सकते हैं -

सिर्फ लफ़्ज़ों से प्यार नहीं होता जनाब,

धड़कनों का भी एक-दूसरे से मिलना ज़रूरी है.

मैं तो कब का अपना दिल तुम्हारे नाम कर चुका,

अब बस तुम्हारी एक 'हां' की मंजूरी ज़रूरी है.

Happy Propose Day!



खूबसूरत वादे के साथ:

चांद-तारे तो नहीं तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए,

पर ज़मीन पर खुशियों की महफ़िल ज़रूर सजाऊंगा.

तुम एक बार भरोसा करके तो देखो मुझ पर,

मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा ही साथ निभाऊंगा.

Happy Propose Day!



सादगी भरा प्रपोज़ल:

ज़िन्दगी की इस भाग-दौड़ में सुकून चाहिए,

मुझे हर सुबह तुम्हारा ही चेहरा ज़ुनून चाहिए.

क्या बनोगे तुम मेरी ज़िन्दगी का हिस्सा हमेशा के लिए?

मुझे मेरी हर दुआ में बस तुम्हारा ही साथ चाहिए.

Happy Propose Day!



इंतज़ार खत्म करने वाली शायरी:

बहुत वक़्त गुज़ारा है तुम्हें दूर से चाहने में,

अब थक चुका हूं ये राज़ दिल में छुपाने में.

आज हिम्मत जुटा कर ये कहता हूं तुमसे,

क्या शामिल होगे तुम मेरे इस छोटे से ज़माने में?

Happy Propose Day!



रोमांटिक अंदाज़:

तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है,

तुम रूठो तो आंखें मेरी रोती हैं.

एक बार आज़मा कर देख लो मेरी मोहब्बत को,

तुम्हारे बिना मेरी हर रात अधूरी सोती है.

Happy Propose Day!

गहरी मोहब्बत के लिए:

दीवानगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे,

वादा है तुमसे ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे.

बस एक बार अपना कह कर देख लो हमें,

हम दुनिया से अपना नाता मोड़ लेंगे.

Happy Propose Day!

मुस्कुराहट पर फिदा होने वालों के लिए:

Text यहां से कॉपी कर सकते हैं -

तेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है,

तू ही मेरी जान और तू ही मेरा जहान है.

तड़पते हैं हम तेरे एक दीदार के लिए,

क्या तू मेरे इस प्यार से अनजान है?

Happy Propose Day!

लाइफ पार्टनर बनाने के लिए:

Text यहां से कॉपी कर सकते हैं -

कदम-कदम पर साथ चलेंगे, ये वादा है मेरा,

अंधेरों में भी रोशनी बनेंगे, ये वादा है मेरा.

क्या मेरी ज़िन्दगी का हमसफर बनना पसंद करोगे?

तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है मेरा.

Happy Propose Day!