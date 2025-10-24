ऑफिस में चापलूस लोग बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं तो क्या करें, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया जबरदस्त उपाय

Premanand Ji Maharaj: अपनी मधुर आवाज और आकर्षक छवि के लिए मशहूर प्रेमानंद महाराज आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. प्रेमानंद महाराज वृंदावन के केलीकुंज नाम के स्थान पर रहते हैं. वह अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं. आज के समय में करोड़ों लोग उनके प्रवचनों को सुनते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में अक्सर लोग अपनी सवालों को लेकर आते हैं और वह अपने अनुयायियों के सभी सवालों के जवाब बहुत निर्मलता से देते हैं.

प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. इसी कड़ी में महाराज जी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि ऑफिस में चापलूस लोग बॉस के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं तो मैं क्या करूं? भक्त का सवाल सुनकर मुस्कराते हुए महाराज जी ने जवाब दिया कि ऑफिस में चापलूस लोगों के सामने खुद को नीचा महसूस होने पर आप बॉस के बजाय सीधे असली बॉस (भगवान) पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, नकली बॉस को कोई भी फंसा ले और उसकी चापलूसी कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन असली बॉस (यहां पर असली बॉस प्रेमानंद महाराज ‘भगवान' को कह रहे हैं) के साथ चापलूसी नहीं चलती है. अपनी कार्यक्षमता और ईमानदारी पर ध्यान दें. जब आप असली बॉस की कृपा पाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया के असली और नकली बॉस भी आपसे कृपा करते हैं और चापलूसी पर निर्भरता कम हो जाती है.

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, असली बॉस पर ध्यान दें इसके लिए इंसान की चापलूसी करने के बजाय, उस असली बॉस पर ध्यान देना चाहिए. जहां से सारी सृष्टि का निर्माण है. यदि आप उनको रिझा लेंगे तो नकली बॉस भी तुम्हारे हो जाएंगे. भगवान जिस पर कृपा करते हैं, उस पर सब कृपा करते हैं. हम भगवान की कृपा को न चाहते हुए इंसान की कृपा चाहते हैं और इंसान की कृपा कभी मिल नहीं सकती है क्योंकि वह स्वार्थी, छली और कपटी होता है.

अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान दें. चापलूस लोग खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन भगवान से कृपा पाने वाले को किसी और की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती. जब आप भगवान से कृपा मांगते हैं, तो दूसरे लोग भी आपसे प्यार करने लगते हैं और चापलूसी करने की आवश्यकता कम हो जाती है. महाराज जी ने आगे कहा कि असली बॉस से चापलूसी करने से क्या मिलेगा? सब कुछ उसी का है. इसलिए, चापलूसी करने वाले लोगों पर अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि भगवान पर ध्यान केंद्रित करें.

