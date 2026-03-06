विज्ञापन
जया प्रदा के बेटे की 4 रेयर फोटो, जन्मदिन पर बताया सबसे बड़ा आशीर्वाद, फैंस कहेंगे- हीरो नहीं हैंडसम विलेन लगता है

जया प्रदा ने बेटे के बर्थडे पर शेयर की रेयर फोटो
नई दिल्ली:

80 के दशक में शराबी, तोहफा, स्वर्ग से सुंदर और आज का अर्जुन जैसी फिल्मों से बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस जया प्रदा ने अपने बेटे की अनदेखी तस्वीर शेयर की क्योंकि यह एक खास मौका था. दरअसल, एक्ट्रेस के बेटे सम्राट आज यानी 6 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके चलते जया प्रदा ने एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया और सम्राट को सबसे बड़ा आशीर्वाद बताया. फोटो देखते ही जहां फैंस जया प्रदा के बेटे को बर्थडे विश करते हुए नजर आए तो वहीं कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि वह उनसे कैसे रिलेशन में हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जया प्रदा की कोई अपनी औलाद नहीं है. 

जया प्रदा ने बेटे की शेयर की फोटो

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सम्राट जया प्रदा के सगे बेटे नहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह उनके भतीजे हैं, जिन्हें उन्होंने बाद में गोद लिया है और वह उन्हें अपने बेटे की तरह तब से पाल रही हैं. 

बेटे सम्राट के साथ बिताती हैं वक्त

जया प्रदा 70 और 80 के दशक का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगू और हिंदी सिनेमा में काम किया है. तोहफा, शराबी और सरगम जैसी फिल्मों में काम करने वाली जया प्रदा की जीतेंद्र और ऋषि कपूर के साथ जोड़ी हिट थी. हालांकि उन्होंने किसी एक्टर से शादी करने की बजाय प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा से 1986 में शादी की, जिसके बाद वह फिल्मों में कम नजर आईं. वहीं कपल का कोई बच्चा नहीं है. 

