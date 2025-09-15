Agra Travel Trip: ताजमहल से अलग आगरा के पास की इन 5 जगहों को करें एक्सप्लोर, मिलेगा ट्रिप का असली मजा

Places Near Agra: आज की व्यस्त लाइफ में लंबे ट्रैवल के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है. ऐसे में लोग वीकेंड पर ही छोटी-सी ट्रिप प्लान कर मूड फ्रेश करना पसंद करते हैं. दिल्ली और नोएडा के लोगों के लिए आगरा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां वे ताजमहल देखने जरूर जाते हैं. लेकिन अगर आप आगरा पहले घूम चुके हैं और अब कुछ नया देखना चाहते हैं, तो चिंता मत कीजिए. आगरा के आस-पास 200 किलोमीटर के दायरे में कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहें हैं, जहां आप आसानी से 1-2 दिन में घूमकर आ सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में.

मथुरा (Mathura)

आगरा से करीब 56 किमी दूर स्थित मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है. यहां का आध्यात्मिक माहौल और मंदिरों की सुंदरता आपका मन मोह लेती है. द्वारकाधीश मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. भक्तों के लिए यह जगह शांति और भक्ति का अद्भुत अनुभव देती है.

मथुरा के पास स्थित वृंदावन भी भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया था. वृंदावन में निधिवन और सेवन कुंज जैसी रहस्यमयी जगहें हैं, जहां भक्त जरूर जाते हैं. यहां का बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर भी काफी लोकप्रिय हैं.

आगरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए खास जगह है. इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में बनवाया था. यहां बुलंद दरवाजा, पंच महल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, जो आपको मुगलकालीन इतिहास से जोड़ते हैं.

अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा अलवर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी स्थापना 1049 में महाराजा अलघराज ने की थी. यहां सरिस्का नेशनल पार्क और भानगढ़ किला काफी मशहूर हैं. अगर आप नेचर और इतिहास दोनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो अलवर आपके लिए सही जगह है.

आगरा से ज्यादा दूर नहीं, ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है जिसे 'टूरिस्ट कैपिटल' भी कहा जाता है. यहां का ग्वालियर किला, जय विलास महल, सास-बहू मंदिर और सन टेंपल खास आकर्षण हैं. इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए यह शहर बेहद खास है.

ऐसे में अगर आप आगरा की मशहूर जगहें घूम चुके हैं और वीकेंड पर कहीं और जाने की सोच रहे हैं, तो ये नजदीकी डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे. यहां घूमकर आप न सिर्फ इतिहास और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि एक यादगार ट्रिप का मजा भी ले पाएंगे.