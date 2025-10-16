पालतू जानवरों की वजह से घर में आ रही है बदबू? ऐसे करें अपने Pet की सफाई, ये रहे आसान टिप्स

Petcare Tips and tricks: पालतू जानवरों को लोग अपने परिवार का सदस्य जैसा ही बनाकर रखते हैं. पेट जानवरों के साथ लोग काफी खुश भी महसूस करते है और अपना दोस्त मान लेते हैं. लेकिन कई बार घर में इन पालतू जानवरों की वजह से अजीब सी स्मेल या कहें बदबू भी आने लगती है. इसके अलावा अच्छे से सफाई करने के बावजूद भी ये स्मेल पीछा नहीं छोड़ती हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने पालतू जानवर को अच्छी तरह साफ रख सकते हैं.

1. अच्छे से नहलाएं

पालतू जानवरों को हमेशा अच्छे से नहलाना चाहिए. इसके लिए आप इंसानों वाला शैंपू का यूज न करें. आप केवल पेट एनिमल्स के लिए बने शैंपू का ही इस्तेमाल करें. साथ ही जब आप अपने पेट को नहला लें तो अच्छे से उनके बालों को सुखा भी दें. अगर हो सके तो नहलाने के बाद पालतू बिल्ली या डॉग को धूप में भी बिठाएं. इससे नमी दूर होती है और बदबू भी नहीं आती.

पालतू जानवरों के साथ-साथ उनके बिस्तर और खिलौनों को साफ करना भी बेहद जरूरी होता है. आप हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने पेट के बिस्तर को वॉश करें. इसके अलावा रबड़ के खिलौनों को भी नियमित रूप से धोते और साफ करते रहें. दोनों सीजों को भी धूप में सुखाने के लिए रख दें. इसके अलावा आप उन जगहों को अच्छे से साफ करें जहां आपका पेट ज्यादा समय बिताता है.

पालतू जानवरों के पैरों की सफाई करना भी बेहद जरूरी माना जाता है. पैरों में गंदगी भी बदबू का कारण बनती है. इसके लिए आप पेट सेफ क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कई बार पालतू जानवर संक्रमण की वजह से खाना नहीं खाते हैं. ऐसे में अगर वह खाना सही से नहीं पचा पाते हैं तो इससे भी बदबू आ सकती है. आप डॉक्टर से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं और उनके डाइट चार्ट में भी बदलाव ला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)