Parenting Tips: बेबी के लिए कौन सी क्रीम होती है बेस्ट? पेरेंटिंग कोच ने बताया बाजार से खरीदते वक्त किन बातों का रखें ध्यान

Parenting Tips: आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बेबी के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट रहती है, साथ ही बच्चों के लिए क्रीम खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये जानकारी पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

Read Time: 3 mins
सर्दियों में बच्चों के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है?
File Photo

Parenting Tips: सर्दियों के मौसम में बच्चों के बीमार होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. दरअसल, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बच्चे ठंड में काफी जल्दी-जल्दी बीमार होने लगते हैं. वहीं, नवजात शिशुओं की एक्सट्रा केयर करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. छोटी सी लापरवाही के कारण भी बच्चे को बड़ी समस्या हो सकती है. सर्द हवाओं के कारण बड़ों के साथ-साथ बच्चों की स्किन भी काफी ड्राई होने लगती है. इस समस्या से बच्चों को राहत दिलाने के लिए पेरेंट्स कई तरह की क्रीम भी बाजार से खरीद लाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों के लिए कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए. इसी के चलते आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बेबी के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट रहती है, साथ ही बच्चों के लिए क्रीम खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये जानकारी पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

बेबी के लिए कौन सी क्रीम है बेस्ट?

पेरेंटिंग कोच अर्चना बताती हैं कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए हमेशा लाइट वेट क्रीम चुननी चाहिए जो ज्यादा चिपचिपी न हो. लेकिन क्रीम ऐसी होनी चाहिए जो बेबी की स्किन को अच्छे से हाईड्रेट करे. वॉटर बेस्ड और जेल टेक्चर वाली क्रीम बच्चों के लिए बेस्ट मानी जाती हैं क्योंकि ये स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब होती है और कूलिंग -कंफर्ट प्रदान करती हैं. हैवी और चिपचिपी क्रीम को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इनसे बेबी के स्किन के पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं. 

क्रीम खरीदते वक्त किन बातों का रखें ध्यान?

बाजार से बेबी क्रीम खरीदते वक्त उसके अंदर की सामग्रियों का ध्यान रखना चाहिए. पेरेंटिंग कोच ने कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताया है जो क्रीम के अंदर होना फायदेमंद माना जाता है.

1. ग्लिसरीन- इससे बेबी की स्किन में मॉइस्चर लॉक होता है. इससे अलावा इससे त्वचा सोफ्ट बन जाती है. 
2. कैमोमाइल- ये एक सूदींग इंग्रीडिएंट है जो बेबी की स्किन मेंइचिंग, इरिटेशन और रेडनेस को कम करता है. 
3. कोको ग्लिसराइड- ड्राईनेस को दूर करने के लिए ये इंग्रीडिएंट काफी जरूरी होता है. नारियल से बने होने के कारण ये जेंटल और नेचुरल होता है.
4. कॉर्न स्टार्च- बेबी के डायपर एरिया में ड्राईनेस होने से बचाने के लिए कॉर्न स्टार्च काफी मददगार होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

