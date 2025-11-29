Parenting Tips: बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए कैसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल? जान लें सही तरीका और फायदे

How to Use Coconut oil for Kids Hair Growth: आजकल के बढ़ते प्रदूषण, मिलावटी खानपान के कारण बचपन से ही बच्चों को कई समस्याएं होने लगती हैं. इसमें सबसे ज्यादा आम समस्या है बालों का झड़ना. कभी-कभी खराब पानी या फिर अन्य कारणों से काफी कम उम्र से ही बच्चों का हेयरफॉल शुरू हो जाता है. छोटी उम्र में बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्कैल्प और त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में सबसे ज्यादा घरेलू नुस्खे ही कारगर माने जाते हैं. अगर आपके बच्चे के बाल पतले हैं या फिर आसानी से टूट जाते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए नारियल तेल का ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं जिससे बच्चों के बाल मजबूत होंगे और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी.

इन हरे पत्तों के साथ मिलाकर लगाएं नारियल तेल

नारियल तेल के साथ करी पत्ते मिलाकर लगाना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है. जानकारी के लिए बता दें कि नारियल तेल में बहुत सारे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो स्कैल्प को हाईड्रेट रखने और बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं. साथ ही इससे बच्चों के बालों का टूटना, रूखापन और फ्रीजीनेस कम होती है. वहीं, करी पत्ते में बीटा-कैरोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करते हैं. साथ ही इससे बालों में डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होती है.

सामग्री

1 कप नारियल तेल

1 मुठ्ठी ताजे करी पत्ते

नारियल तेल को धीमी आंच पर गरम होने के लिए रख दें.

गरम होने पर इसमें करी पत्ते डालें.

इस मिश्रण को तब तक उबलने दें जब तक कि पत्ते डार्क और क्रिस्प न हो जाएं.

गैस बंद कर दें और तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें.

इस तेल को छानकर एक एयरटाइट कांच की बोतल में भरकर रख लें

इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप थोड़े से तेल को हल्का गर्म करें. इसके बाद हल्के हाथों से बच्चे के स्कैल्प और बालों पर तेल लगाकर मसाज करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बच्चे का हेयरवॉश कर दें. ऐसा हफ्ते में 2-3 बार करने से बच्चों के बाल मजबूत होंगे और टूटना कम हो जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.