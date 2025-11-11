रोज रात को देर तक जगने लगे हैं आपके बच्चे? पेरेंट्स जरूर अपनाएं ये आसान टिप्स, टाइम से सोना शुरू कर देगा बच्चा

Child Sleeping Habits: आज की डिजिटल दुनिया में बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी देर रात तक जगने लगे हैं. इस आदत से बचपन में ही बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है. ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों को टाइम से सुला दें. अधिकतर बच्चे देर रात तक स्मार्टफोन पर गेम्स खेलते रहते हैं या फिर टीवी देखते हैं जिससे उनको नींद जल्दी नहीं आती है. अगर आप भी बच्चों की इस आदत से परेशान हो गए हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी कुछ 4 आसान और असरदार टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप बच्चों की स्लीपिंग साइकिल को सुधार सकते हैं. इससे बच्चा समय से खुद सोना शुरू कर देगा.

1. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/गैजेट्स से दूरी

आजकल के डिजिटल दौर में बच्चे अपना काफी ज्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स पर बिताते हैं. ये आदत बहुत ही खराब साबित हो सकती है. इससे बच्चों की मानसिक स्थिति और फिजिकल हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है. साथ ही यही आदत बच्चों को नींद ना आने का कारण बनती है. ऐसे में स्लीपिंग साइकिल को सुधारने के लिए आप बच्चों के सोने से 1 घंटा पहले गैजेट्स बंद करवा दें. अगर स्क्रीनटाइम कम रहेगा तो बच्चों को नींद भी काफी जल्दी आ जाएगी.

बच्चों की स्लिपिंग साइकिल सुधारने के लिए आप बच्चों को खेल-कूद जैसी एक्टिविटीज में ज्यादा व्यस्त रखें. इसके अलावा आप स्केटिंग, स्विमिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज में भी उन्हें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. इससे बच्चों का शरीर जल्दी थक जाएगा जिससे उन्हें रात में नींद जल्दी आ जाएगी. साथ ही मानसिक स्थिति भी उनकी अच्छी बनी रहेगी.

पेरेंट्स पूरे दिन के लिए बच्चों का रुटीन जरूर बनाएं. इसमें बच्चों को पढ़ने, खेलने-कूदने और सोने का पर्याप्त समय दें. ऐसा करने से बच्चा अपने आपको फिजिकली और मानसिक रूप से काफी शांत महसूस करेगा.

बच्चों की अच्छी नींद के लिए वातावरण को सही बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऐसे में जिस कमरे में बच्चा सोता है वहां बिल्कुल भी शोर-शराबा न करें. इसके अलावा लाइट्स और टेम्परेचर को भी मेनटेन करके रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.