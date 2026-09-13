Nutrition Tips: हर वक्त थकान रहती है? डाइट में शामिल करें ये 9 Vitamin B12 Foods

क्या आपको बिना ज्यादा काम किए भी हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है. कई बार इसकी वजह शरीर में विटामिन बी12 की कमी भी हो सकती है. यह पोषक तत्व शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने और भोजन से ऊर्जा हासिल करने में अहम भूमिका निभाता है. खासकर शाकाहारी लोगों को अपनी डाइट में विटामिन बी12 के स्रोतों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है.

विटामिन बी12 की कमी के क्या हैं संकेत

न्यूट्रिशन के अनुसार, केवल स्वस्थ खाना खाने से यह जरूरी नहीं कि शरीर को पर्याप्त बी12 मिल ही जाए. लगातार थकान, कमजोरी, सिरदर्द, सांस फूलना, जीभ में दर्द या लालिमा, मुंह में छाले, हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्नपन और याददाश्त या एकाग्रता में बदलाव इसकी कमी से जुड़े लक्षण हो सकते हैं.

ये 9 चीजें डाइट में करें शामिल

शाकाहारी लोग नियमित रूप से दूध, दही, पनीर, चीज और अंडे को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. इसके अलावा विटामिन बी12 से भरपूर फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, नाश्ते के अनाज, सोया उत्पाद और न्यूट्रिशनल यीस्ट भी विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, किसी भी खाद्य पदार्थ में बी12 की मात्रा अलग-अलग हो सकती है, इसलिए पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी जरूर देखें.

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हर थकान की वजह बी12 नहीं

विशेषज्ञों के अनुसार, केवल थकान के आधार पर बी12 की कमी मान लेना सही नहीं है. डॉ. रवि शर्मा के अनुसार, जरूरत पड़ने पर रक्त जांच और पूर्ण रक्त गणना से स्थिति का पता लगायाा जा सकता है. कुछ मामलों में आगे की जांच भी करााई जा सकती है.

सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछें

अगर शरीर में बी12 की कमी साबित होती है तो इलाज उसकी वजह और गंभीरता पर निर्भर करता है. कुछ लोगों को गोलियां, जबकि कुछ मामलों में इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है. बिना जांच के लंबे समय तक सप्लीमेंट लेनाा सही नहीं है. वहीं स्पाइरुलिना, मशरूम और अंकुरित अनाज को बी12 का भरोसेमंद स्रोत मानकर उन पर निर्भर नहीं रहनाा चाहिए.

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