High Blood Pressure को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका, दिल के डॉक्टर ने बताई 'मैजिकल ट्रिक', नहीं बढ़ेगा BP

How to decrease high blood pressure: यहां हम आपको नेचुरल तरीके से बीपी को कंट्रोल करने का एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं.

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज के समय में बेहद आम हो गई है. कम उम्र में ही लोग बीपी बढ़ने से परेशान रहने लगे हैं. अब, इसे कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर लोग दवाओं पर निर्भर रहने को मजबूर हो जाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको नेचुरल तरीके से बीपी को कंट्रोल करने का एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं. ये खास तरीका कार्डियोलॉजिस्ट संजय भोजराज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में- 

कैसे कंट्रोल रहेगा ब्लड प्रेशर?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, ज्यादातर लोग बीपी कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ खाना-पानी और कसरत ही नहीं, बल्कि नींद का सही टाइम टेबल भी बहुत जरूरी है.

ये ट्रिक आएगी काम

डॉक्टर बताते हैं, अगर आप हर दिन एक ही समय पर सोते और उठते हैं, तो आपका शरीर खुद-ब-खुद ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना सीख लेता है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा सोना है, बल्कि कंसिस्टेंट नींद यानी रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालनी है.

इससे कैसे कंट्रोल होगा हाई ब्लड प्रेशर?

सर्केडियन रिदम रहती है ठीक

डॉक्टर बताते हैं, शरीर की अपनी एक जैविक घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं. अगर नींद का समय रोज एक जैसा रहेगा, तो ये घड़ी सही काम करेगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा.

कोर्टिसोल लेवल होगा कम 

नींद का सही पैटर्न रात में स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) को कम करता है, जिससे दिल पर प्रेशर नहीं पड़ता है और आपका बीपी कंट्रोल रहता है. 

हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ाता है 

सही नींद से दिल की धड़कन का पैटर्न बेहतर होता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है.

इसे अपनी लाइफस्टाइल में कैसे अपनाएं?
  • रोज एक तय समय पर सोने और उठने की कोशिश करें, चाहे वीकेंड हो या छुट्टी का दिन.
  • सोने से पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें ताकि नींद जल्दी आए.
  • कमरे में हल्की रोशनी और शांत माहौल रखें.
  • सोने से पहले भारी खाना या ज्यादा कैफीन लेने से बचें.
  • दिन में 20-30 मिनट धूप में रहने और हल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालें.

डॉक्टर बताते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ दवा खाना या नमक कम करना नहीं है. अगर आप रोज एक ही समय पर सोने और उठने का नियम बना लें, तो ये आपकी सेहत पर जादू जैसा असर करेगा. 

