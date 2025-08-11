किसी को आप पसंद नहीं हैं तो दिखेंगे ये 3 साइन, एक्सपर्ट ने कहा अगर आपके साथ भी होती हैं ये चीजें तो संभल जाएं

Relationship Tips: हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमसे बातें करने आएं, हमारे बारे में अच्छा-अच्छा कहें और हमारे दोस्त बनें. लेकिन, कई बार हम कई लोगों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि वो हमें सचमुच पसंद करते हैं या नहीं. खासकर अगर हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं तो मन में यह सवाल हर पल घूमता ही रहता है. ऐसे में रिलेशनशिप और साइकोलॉजी एक्सपर्ट किंबरली मॉफिट की दी सलाह काम की साबित हो सकती है. किंबरली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे 3 साइन हैं जो यह बताते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता है. अगर आपको अपने आस-पास के लोगों से ये संकेत (Signs) मिलें तो समझ जाएं कि आप उनकी लाइक बुक से बाहर हैं.

3 संकेत जो बताते हैं कि कोई आपको नापसंद करता है | 3 Signs That Someone Doesn't Like You

वे अपनी नजर घुमा लेते हैं

अगर कोई आपको पसंद करता होगा तो वह आपकी ओर ज्यादा देखने की कोशिश करेगा या जब आपकी आंखें मिलेंगी तो आपको देखता रहेगा. ऐसे में अगर आप कभी किसी से आंखें मिलाएं और वह अपनी नजर घुमा ले तो समझ जाएं कि वह व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है.

अगर कोई व्यक्ति आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है तो साफतौर पर वह आपको पसंद नहीं करता है. जो लोग आपको पसंद करते होंगे वे आपको अपनी बात पूरी भी करने देंगे और आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे भी. लेकिन, जो लोग आपकी बात को बीच में ही काटकर अपनी कोई बात शुरू कर देते हैं और आप क्या कह रहे हैं उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते वे लोग असल में आपको पसंद नहीं करते हैं. यह एक बेहद ही क्लियर साइन है.

जो व्यक्ति आपको पसंद करता है वह कोई चुटकुला सुनाकर अगर बाकी लोगों को हंसा भी दे तब भी आपकी ओर देखकर आपके अप्रूवल का इतजार करेगा. अगर वह अप्रूवल नहीं मांग रहा है तो शायद वह आपको पसंद नहीं करता है.