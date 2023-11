सरसों का तेल नकली तो नहीं खरीद रहे हैं आप, सिर्फ 5 मिनट में इस ट्रिक से पता लगा सकते हैं आप

Adulterated mustard oil test : ऐसे करें नकली और असली सरसों के तेल की पहचान.

How To Check Real And Fake Musturd Oil: सर्दी के दिनों में शरीर को गर्माहट देने के लिए अधिकतर लोग सरसों के तेल (Musturd Oil) की मालिश करते हैं और नाक-कान बंद हो जाए तो उसमें भी गर्म सरसों का तेल डालते हैं. इतना ही नहीं सरसों का साग,(Sarso Ka Saag) मेथी की भाजी या छोले-राजमा जैसी कई सब्जी बनाने के लिए भी सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो सरसों का तेल घर पर लेकर आ रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं? अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो हम आपको बताते हैं ऐसे 3 तरीके जिससे आप सरसों के तेल की जांच एकदम सही तरीके से कर सकते हैं. (Check Purity Of Musturd Oil)

ऐसे पहचानें सरसों का तेल असली या नकली