Morning Tips: सुबह कितने बजे उठकर कसरत करनी चाहिए? रिसर्च स्टडी से जानिए

Morning Tips: दिन की शुरुआत हेल्दी और फिट तरीके से होने पर शरीर एनर्जेटिक रहता है और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है. हेल्द को लेकर सतर्क रहने वाले लोग हमेशा एक्सरसाइज और अपने खानपान का ध्यान रखते हैं. रोजाना एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए समय का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी होता है. सही समय में कसरत करने से ज्यादा फायदा मिलता है. कई लोग सुबह-सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो कई लोग शाम को और कुछ लोग रात में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सुबह कितने बजे उठकर कसरत करनी चाहिए? दरअसल, कई स्टडीज बताती हैं कि सुबह किया गया वर्कआउट शरीर की नेचुरल बॉडी-क्लॉक के साथ बेहतर तालमेल बैठाता है. Verywell Health की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह वर्कआउट फैट मेटाबॉलिज्म सुधार सकता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है.

रिसर्च क्या कहती है?

Verywell Health की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह वर्कआउट फैट मेटाबॉलिज्म सुधार सकता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है. एक अन्य रिसर्च में पाया गया कि सुबह व्यायाम करने वाले लोग दिनभर बेहतर मूड, फोकस और हेल्दी आदतें बनाए रखते हैं.

रिसर्च किसी एक “परफेक्ट” समय को फिक्स नहीं करती, लेकिन कई स्टडीज में पाया गया है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच किया गया वर्कआउट सबसे फायदेमंद माना जाता है. Harvard Health की 2025 स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की गतिविधि सुबह 1 बजे से पहले पीक पर होती है, उनकी हार्ट‑लंग फिटनेस बेहतर होती है, बजाए उन लोगों के जो शाम 4 बजे के बाद एक्टिव होते हैं. Health and Me की 2025 रिपोर्ट बताती है कि सुबह वर्कआउट करने से नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, तनाव कम होता है और वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

CNET की 2026 रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बेहतर समय वही है, जिसे आप रोजाना फॉलो कर सकें यानी कि डेली रूटीन ही असली फायदा देता है, समय चाहे 6 बजे हो या 10 बजे. वहीं, इसके अलावा Mayo Clinic की रिपोर्ट बताती है कि शरीर की शक्ति, मांसपेशियों की क्षमता और ऑक्सीजन उपयोग शाम में बेहतर होता है.

