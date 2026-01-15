Morning Tips: रोज सुबह 1 मिनट प्लैंक करने से क्या होता है, जानिए प्लैंक करने से कितनी कैलोरी बर्न होती है?

Morning Tips: दिन की शुरुआत हेल्दी और फिट तरीके से होती है तो पूरा दिन शरीर एक्टिव रहता है और बीमारियां भी शरीर से दूर रहती हैं. सुबह-सुबह एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आजकल के समय में कामकाज में व्यस्त होने के चलते लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, जिसके चलते वह कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते और फिर शिकायत करते रहते हैं कि शरीर ठीक नहीं रहता और बॉडी में एनर्जी की कमी हमेशा बनी रहती है और कमजोरी बनी रहती है.

रोज सुबह 1 मिनट प्लैंक करने से कोर मसल्स मजबूत होती हैं, पेट की चर्बी कम होती है, शरीर का संतुलन, पीठ-कंधों और बांहों की ताकत बढ़ती है, मूड अच्छा होता है और लचीलापन बढ़ता है, जिससे ओवरऑल फिटनेस में सुधार होता है और शरीर टोंड बनता है. इसके साथ ही यह तनाव कम करने में भी मदद करता है.

कोर मसल्स मजबूत- यह पेट (एब्स), पीठ, और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो शरीर के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं.

पेट की चर्बी कम- पेट की चर्बी कम करने और पेट को टाइट बनाने में यह बहुत प्रभावी है.

बेहतर मुद्रा- यह आपकी शरीर की मुद्रा को सुधारता है और रीढ़ को सहारा देता है, जिससे लंबे समय तक बैठने से होने वाले दर्द में आराम मिलता है.

मूड और तनाव में कमी- प्लैंक एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे मूड बेहतर होता है और तनाव व चिंता कम होती है.

लचीलापन और संतुलन- यह हैमस्ट्रिंग यानी जांघों के पीछे और पैरों के आर्च को स्ट्रेच करता है, जिससे लचीलापन और शरीर का संतुलन बढ़ता है.

औसतन, एक मिनट तक प्लैंक करने से आपके शरीर के वजन और मांसपेशियों की सक्रियता के आधार पर 2 से 5 कैलोरी बर्न होती हैं. एक मिनट तक प्लैंक करने से आपके शरीर के वजन और मांसपेशियों की सक्रियता के आधार पर 2 से 5 कैलोरी बर्न होती हैं. भारी व्यक्तियों को खुद को स्थिर रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वे अधिक कैलोरी बर्न करते हैं. जैसे- 68 किग्रा (150 lbs) वजन वाला व्यक्ति, प्रति मिनट लगभग 3 कैलोरी. 84 किग्रा (185 lbs) वजन वाला व्यक्ति, प्रति मिनट लगभग 4 से 5 कैलोरी. साधारण प्लैंक की तुलना में गतिशील प्लैंक, जैसे 'प्लैंक जैक' या 'माउंटेन क्लाइंबर्स', अधिक कैलोरी बर्न करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

