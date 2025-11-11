बच्चों को सुबह जगाएं तो कान में कौन से मंत्र का उच्चारण करें, जिससे पूरे दिन रहें सकारात्मक

Morning Mantra: पूरा दिन सफलतापूर्वक और सकारात्मकता के साथ गुजारने के लिए, सुबह की अच्छी शुरुआत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है. इसके लिए अगर हम सुबह कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो हमारा दिन अपने आप ही बेहतर बन जाता है. इसके साथ ही पेरेंट्स यदि बच्चों को बचपन में ही अच्छी आदतें और नियम सिखाते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है. ऐसे में बच्चों की दिन की अच्छी शुरुआत करवाने के लिए उनसे कुछ मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करवाना चाहिए. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जिनका उच्चारण आप बच्चों से करवा सकते हैं. वहीं, अगर बच्चा छोटा है और बोल नहीं पाता है तो माता-पिता उसके कान में इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं.
गायत्री मंत्र- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
आप बच्चों के दिन की अच्छी शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ करवा सकते हैं. अधिकतर स्कूलों की प्रेयर में भी इस मंत्र का जाप करवाया जाता है. दरअसल, इस मंत्र का जाप करने से बच्चे की एकाग्रता, मेमोरी पावर बढ़ती है और पूरे दिन सकारात्मकता भी महसूस होती है.गुरु मंत्र- गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम:
बचपन में बच्चों को गुरु का महत्व समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इस श्लोक के जरिए आप बच्चों को समझाएं कि हर एक गुरु या टीचर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. वहीं, जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं और सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं. साथ ही पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायक माना जाता है.हनुमान चालीसा
बच्चों की मेंटल हेल्थ और फोकस सही करने के लिए आप बच्चों से रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं. साथ ही बुद्धि, हिम्मत, साहस बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है. इससे पूरे दिन सकारात्मकता भी बनी रहती है.ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मा अमृतं गमय । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः
बच्चों की मानसिक शांति बनाए रखने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करवाया जा सकता है. इससे उन्हें दिनभर पॉजिटिविटी भी महसूस होगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
