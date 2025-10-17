Diwali तक रोज सुबह पिएं ये एक ड्रिंक, फेफड़ों पर नहीं होगा प्रदूषण का असर, गले में दर्द और खराश की दिक्कत भी होगी दूर

How to clear your lungs in the morning: दिवाली आते ही रौनक के साथ-साथ हवा में प्रदूषण भी बेहद बढ़ जाता है. ऐसे में गले में दर्द और जड़कन की परेशानी आम हो जाती है. साथ ही इस प्रदूषण का फेफड़ों की सेहत पर भी बेहद खराब असर पड़ता है. इसी कड़ी में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक खास मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में बताया है, जो आपके फेफड़ों को प्रदूषण के असर से बचा सकती है. यह ड्रिंक न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करती है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और इसके फायदे.

चाहिए होंगी ये चीजें

ड्रिंक बनाने के लिए आपको 3 इंच मुलैठी का टुकड़ा

आधा इंच अदरक

1 चम्मच अजवाइन और

आधा चम्मच गुड़ की जरूरत होगी.

सबसे पहले एक पैन में डेढ़ कप पानी लें. इसमें मुलैठी, अदरक और अजवाइन डालें.

इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए.

फिर इसे छान लें और चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर गुनगुना ही पिएं.

सबसे अच्छा रहेगा अगर आप इसे सुबह खाली पेट लें.

मुलैठी

लवनीत बत्रा बताती हैं, मुलैठी श्वसन तंत्र को शांत करती है और सूजन कम करती है. यह फेफड़ों को प्रदूषण के कारण होने वाले नुकसान से बचाती है और खांसी या गले में खराश जैसी दिक्कतों को भी कम करती है.

अदरक में मौजूद जिंजरॉल तत्व फेफड़ों की जलन को कम करता है और सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी मदद करता है.

अजवाइन न सिर्फ पाचन के लिए अच्छी है, बल्कि यह शरीर को माइक्रोब्स के हानिकारक असर से भी बचाती है. यह एक नेचुरल डिफेंस एजेंट की तरह काम करती है.

इन सब से अलग गुड़ शरीर में जमा धूल और प्रदूषण के कणों को साफ करने में मदद करता है. इसमें मौजूद आयरन और मिनरल्स फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं.

तो इस दिवाली हवा में स्मॉग और धूल से बचने के लिए अपनी सुबह की शुरुआत इस हेल्दी आयुर्वेदिक ड्रिंक से करें. यह छोटा-सा बदलाव आपके फेफड़ों के लिए बड़ी राहत बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



